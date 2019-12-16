本會期拚三讀 營業秘密法增「偵保令」科技業條款

立法院經濟委員會今天朝野協商《營業秘密法》部分條文修正草案，朝野黨團對於《營業秘密法》增訂「偵查內容保密令」制度達成共識，本會期12月31日最後一天，力拚《營業秘密法》修正案三讀通過。

有鑒近年科技業洩密案頻傳，《營業秘密法》部分條文修正草案新增「偵查內容保密令」制度，避免偵查中二度洩漏營業秘密，朝野協商達成共識，修正案增訂確保偵查案件過程中獲取的營業秘密，不因偵查過程中而喪失秘密性，增加檢察官可對偵查內容發出保密令機制，若相關人違反保密令規定，將處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣100萬元以下罰金。

黨團協商也做出附帶決議，法務部應於本法通過實施後六個月內，進行檢察官的偵查保密相關教育訓練，妥適運用該制度以保障受偵查保密之人的營業秘密權益。

經濟部次長王美花表示，這次若修法通過增訂偵保令，將可避免偵查階段，營業秘密所有人擔心偵查過程會有重要營運秘密洩漏的疑慮，也避免業者擔憂提出訴訟，偵查過程中再次洩密疑慮，將提高提告意願，對台灣重要的高科技產業發展將有很大助益。