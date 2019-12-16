被問到高雄選情 賴清德引立委口號「有信心、要小心」

網紅波特王與總統蔡英文合拍影片遭中國廠商解約，民進黨副總統候選人賴清德今上午受訪表示，這就是共產專制底下中國大陸的情況，與民主制度的台灣截然不同，也讓我們更看清楚這場選舉的重要性，請大家一定要用選票捍衛台灣主權、維護台灣的民主，年輕人才有言論自由與發展空間，台灣也才有未來。

賴清德上午到高雄鳳山鎮南宮參香，並為尋求連任的民進黨第8選區參選人許智傑站台。媒體問賴清德對民進黨在高雄選情，賴幽默引用許智傑的口號，就是「有信心、要小心、繼續拚、戰戰兢兢！」。他又喊「我們（立委）要八仙過海、台灣未來更精采」。

針對國民黨不分區參選人陳以信指賴清德曾跟國台辦主任見過面，賴重申說「可能是誤會，並沒有」，他表示，民進黨不管哪位人士前往中國，與國民黨前往中國的形式與發言內容截然不同；民進黨都能代表人民的心聲，也能維持台灣尊嚴，國民黨卻無法傳達人民心聲，也損害台灣主權。

高雄12月21日將舉行挺韓、罷韓大遊行，賴表示他另有行程，沒有參加，不過韓國瑜喊話罷韓遊行不能讓外縣市民眾來高雄，這種說法不足取。賴要一旁的許智傑表達高雄人意見，許也說「太誇張，可以說全世界海內外民眾都來挺韓，外縣市民眾卻不能來罷韓，根本是雙重標準，希望他誠實面對台灣的民意」。

賴清德表示，高雄鐵路地下化延伸到鳳山，許智傑提出要在鳳山車站興建兩棟10樓的百貨、電影院、運動中心，帶動鳳山商業發展；衛武營國家藝文中心在阿扁當總統時就爭取到，卻一拖10幾年，後來是許智傑居中協調解決，「不然現在可能還在蓋」。