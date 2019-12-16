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蔡英文讚陳菊執政有目共睹 柯文哲酸：那高雄為何選輸

2019-12-16 11:13聯合報 記者邱瓊玉／台北即時報導

台北市長柯文哲近來屢屢砲轟高雄市前市長陳菊留下的三千多億元高雄債務，引發「綠者怒、藍者快」，不僅國民黨總統候選人韓國瑜開心表示「感謝讚聲」，韓國瑜選辦更批評，民進黨執政導致高雄負債成全台第一，陳菊確實該說「足失禮」；蔡英文總統今則說，高雄在菊姐執政12年來進步非常多，這是有目共睹，一直在討論這、沒意義。

對此，柯文哲今上午受訪時則是忍不住嗆聲，去年民進黨在高雄選舉輸成這樣子，還是要誠實面對問題，「我不喜歡民進黨這種當鴕鳥的戰術」，如果是這樣子的話，高雄為什麼會輸成這樣子。

對於近來緊咬高雄負債三千億元，柯文哲說，自己不是一直呼籲嗎，請陳菊當事人自己出來說清楚講明白，到底高雄的債務是多少？這些債務怎麼累積的，這些債務，高雄市政府要付多少利息，債務在當時，不管是他的自償性、還債計畫怎麼寫的。還有最重要一點，這些債務對目前高雄行政、施政有什麼樣的影響。

柯文哲強調，從統計數字看起來，目前台灣所有縣市裡面，平均負債最高的就是高雄市，所以不要說這是選舉語言，我們就請你很清楚出來說明，就當事人出來說明就好了啦。

對於民進黨批評「有種邪惡叫做超越藍綠」，柯文哲說，不要選舉語言，就陳菊出來說清楚講明白，那些債務怎麼形成，用到哪裡去？利息是多少？還債計劃、自償性是怎麼寫的？這些債務對高雄市政的執行上面有什麼影響？

對於民進黨認為柯文哲是在幫韓國瑜講話，「柯韓一家親」。柯文哲說，不要這樣子講，自己也沒有要偏向哪一邊，就是看到什麼說什麼。

不過行政院長蘇貞昌批評，不要扭曲五星市長，柯文哲說，自己就是不要扭曲他，所以請她出來說清楚講明白，請陳菊出來說明。

至於是不是想藉由砲打民進黨，搶攻政黨票？柯文哲說，是就是，不是就是，是非對錯有一定標準。

柯文哲強調，幹得好，本來就沒有第三勢力空間，廢話，就是幹不好啊。每個人都有他的缺點，誠實面對。

柯文哲債務民進黨

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