蔡英文：未來8年台灣會成為亞洲旅遊重要目的地

蔡英文總統今出席全國觀光政策發展會議，她許下承諾表示，未來8年台灣會成為亞洲旅遊重要目的地，並規劃2030年台灣的觀光業的三大目標是要同時要深耕主力市場，開拓潛力市場並且擴大跨域市場。

交通部今年提出振興台灣觀光三支箭，第一箭是觀光立國交通部觀光局升格觀光署，第二是2030台灣觀光政策白皮書，第三則是2030全國觀光發展會議，要以觀光立國為願景，站在國家整體發展高度，落實觀光主流化理念，讓觀光成為帶領國家整體經濟發站的火車頭，促進台灣觀光產業的永續發展。

蔡英文致詞時則表示，觀光有各種面向，日前推出的總統府住一晚活動，邀請全球各國有影響力的網紅認識台灣，並進一步向世界介紹台灣，近日來台的以色列網紅追蹤人數就達到1400萬，這真的很厲害，相信可以為台灣帶來更多國際曝光機會。

針對未來觀光規劃，蔡英文說，觀光競爭力就是國家競爭力，已進行長期規劃並擁三大目標，就是要放眼2030年同時要深耕主力市場，開拓潛力市場，擴大跨域市場。

蔡英文表示，交通部觀光局將升格觀光署，也規劃2030台灣觀光政策白皮書，目前歷經多次會議感謝產官學界積極的參與，經過充分溝通研討，已經有初步方向跟成果，有信心未來8年台灣會成為亞洲旅遊重要目的地，觀光產業會有兆元以上的產值，將擴大資源透過觀光帶動區域均衡發展，日前才提出的大南方大發展策略，也就是要讓觀光帶領國家經濟發展的火車頭。