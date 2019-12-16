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政策放眼2030 林佳龍：各政府單位都應以觀光為目標

2019-12-16 11:09聯合報 記者曹悅華／台北即時報導

為共創台灣觀光產業發展願景，交通部觀光局今天舉辦Tourism 2030全國觀光政策發展會議，聚焦六大分組深度討論以取得共識。交通部長林佳龍致詞時表示，交通部會帶頭讓觀光主流化，總統蔡英文則說，觀光的競爭力就是國家競爭力，將以三大目標經營，放眼2030年。

林佳龍說近幾年觀光發展快速，日韓旅客逐年提升、東南亞旅客也有大幅地成長。今年雖受中國政治因素干擾，但交通部早有因應，各部會分進合擊。除提供俄羅斯、菲律賓等國家簽證簡化服務，觀光局亦積極強化觀光遊憩區整建。另提出多項短期因應措施，包含秋冬國旅補助、對旅宿業提供投資奬勵跟融資及加強國際來台旅遊市場精準行銷等，作為觀光產業後盾。

他說，根據移民署最新統計，今年1至10月整體來台旅客數達973萬人次，較去年同期增加80萬6557人次，成長近一成，其中單是10月份，港澳旅客增6%，日韓、歐美、東南亞更大增16%，創歷年成長最大月份紀錄。上周五更迎來第1111萬來台旅客，全年已超越去年的1107萬人次，再創歷史新高，這也是我國連續五年觀光客突破千萬大關

他說，現在的目標是推動觀光主流化，每個政府單位都應該以觀光為目標。觀光局是帶頭角色，但不是靠交通部跟觀光局，而是要各單位所有部會貢獻度都要檢視，可以訂定kpi來督促。此外，觀光局升格為觀光署，可以強化觀光組織、能量、預算和編制等。

行政院政務委員張景森說，過去三年最艱苦就是觀光結構轉型，從依賴單一市場，到體制健全很不容易。政府非常重視觀光產業，因此要從跨部會來促進發展，首要補足陸客市場，外交系統將全力協助觀光局。

統府資政暨台灣觀光協會會長葉菊蘭說，2000年觀光客只有260萬，第二個十年國過去，近五年觀光客連續達1000萬，接下來十年怎麼走就很關鍵。她說，觀光協會5月開始籌畫，因應新世代消費型態改變和旅遊產品多元化等，快速調整策略，希望各部會都動起來。

蔡總統說，這次會議為台灣觀光打造下一個十年藍圖，儘管日本、韓國和新南向都有成長，觀光好還要更好。將啟動長期規畫，放眼2030年，完成深耕主力市場， 開拓潛力市場，擴大跨域市場的三大目標。

觀光局自今年2月起著手研擬Tourism2030台灣觀光政策白皮書，4月開始陸續進行諮詢研商會議，歷經共計16場討論。今天會議延續前次會議「政策制度、市場拓源及海空、智慧觀光及旅運、旅行產業、旅宿及遊樂業、景區資源整備」六大分組再深度討論，讓政府各部會與數百位產業界代表有更緊密的交流管道形成共識。

交通部長林佳龍上午出席「全國觀光政策發展會議開幕」。記者葉信菉／攝影
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