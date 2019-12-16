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綠營自認總統勝券在握 柯文哲：鎖定國會爭奪戰不意外

2019-12-16 11:05聯合報 記者邱瓊玉／台北即時報導

民眾黨黨主席柯文哲。 聯合報系資料照／記者曾吉松攝影
民眾黨黨主席柯文哲。 聯合報系資料照／記者曾吉松攝影
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2020大選激烈，各陣營積極搶攻政黨票，不過民進黨副總統候選人賴清德日前卻喊出針對小黨「大義滅親」；內政部政務次長陳宗彥日前被民進黨輔選，則說「政黨票投給小黨是浪費選票」，引發爭議。

對此，台北市長柯文哲今天上午受訪時直言，民進黨自認總統大選勝券在握，下一個就是立法院席次的爭奪戰，所以對他們來講也是一個選舉的策略，他倒是覺得也沒有什麼奇怪，預期中的事情。

至於該怎麼防守？柯文哲說，他是講求證據的人，2008年至2016年，國民黨行政、立法全面執政，2016年至2020年，民進黨也是行政、立法全面執政，在這兩次全面執政當中，看到的是權力使人腐化，絕對權力使人絕對腐化，台灣沒有進步，這兩個政黨也沒有進步。

柯文哲說，現在總統大選對民進黨比較有利，所以民進黨應該也在思考如何在國會單獨過半。

不過柯文哲也說，他要提醒台灣人民，去年11月24日投票的時候，當時台灣最大黨是什麼？就是討厭民進黨，那要問，過去一年來，民進黨除了網軍有進步以外，執政有什麼改變嗎？不管是黨、政府，有做什麼改變嗎？沒有嘛！

柯文哲說，除了網軍攻勢比較凌厲以外，就這樣子。所以台灣人民應該用自己的智慧去思考，如果在總統大局確認的狀況下，我們希望的國會是什麼樣的國會。

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