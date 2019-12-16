國民黨後壁黨部炸彈客落網 蔡育輝：譴責網路霸凌

國民黨立委候選人蔡育輝指出，有些人躲在網路背後毫無顧忌胡言亂語、造謠抹黑，惡行應被譴責。記者謝進盛/攝影 分享 facebook 國民黨台南後壁區黨部遭放置極具殺傷力的「撒旦之母」炸彈，涉案的吳富紘落網，國民黨立委候選人蔡育輝表示，他也是事件受害人之一，並指出有些人躲在網路背後毫無顧忌胡言亂語、造謠抹黑，惡行應被譴責懲治。

蔡育輝表示，長期以來，可以發現有些人藉著網路掩護進行惡意的語言霸凌，從報章報導證實，多位韓星和大阪外交官之死都是因為禁不住這些網路霸凌而選擇輕生，即使我們一直宣導要尊重生命可撥打1995，但是對於那些正遭受霸凌的人，他精神心靈受到重創的當下，若一時失去理智，那裡能想到去求助？

蔡育輝感慨，他第一時間譴責暴力，呼籲附近居民及競選服務團隊人員注意安全，他的對手卻不只在外面政見會影射這是「詐彈」，懷疑是韓粉所為，更在臉書等網路世界「提醒」這是不是粉絲的脫序行為，接著一群網路酸民不斷附和，聲稱是「自導自演啦」、「會不會是吳敦義及吳思懷的支持者所為或是選情急了，自導自演呢？」

他指出，網路抹黑速度非常快，有很多留言無疑是故意帶風向，幸好警方很快就破案，也證實歹徒所放置的絕不是「詐彈」，而是有極大殺傷力的「撒旦之母」，但是有的流言一出，也許有不明究裡的鄉親就相信了？

蔡育輝強調，有些人藉網路傷害政治對手，藉著網路傳播謠言打擊自己所不喜的人，面對網路犯罪手法日新月異，破壞社會安定的程度越來越大，未來他若能當選立委，一旦會提案修訂更周延的法令來遏止網路犯罪的蔓延。