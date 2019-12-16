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到底選誰世代吵翻天 很多家庭言明「回家不談政治」

2019-12-16 10:58聯合報 記者翁禎霞／屏東縣即時報導

隨著選舉日近，總統大選的討論度愈來愈高，不少家庭出現世代對立的局面，年輕人和老一輩人各有支持的對象，有的是夫妻各有擁護者，因為立場鮮明，有些家庭甚至言明「回家不談政治」，學者及熟悉選情的人士都觀察到，今年因為香港、同婚、年金改革等議題跨了好幾個世代，加上網路的推波助瀾，世代之間的看法比過去幾次大選更加分歧。

國民黨籍的屏東縣議員唐玉琴近來在跑行程的時候就發現，老一輩選民和年輕人對政治議題的看法有一定落差，支持的對象也不一樣，大家各自在同溫層取暖，彼此都很難撼動，她說，今年受網路影響，世代立場不同的現象更明顯，很多婆婆媽媽都坦承「根本說不動孩子」，「這次的選舉簡直就是老人和年輕人的對決」。

一位邱姓公務人員也透露，家裡的兩位退休長輩支持某位總統候選人，而女兒支持另一位候選人，只要一討論起選情，夾在中間的他只能兩邊都尊重，或者乾脆在家中不討論政治。還有一位黃姓文化工作者坦承，自己和另一半支持不同對象，從同婚到年金改革、香港問題等，只要一討論選舉就鬥嘴，「看法差太大了」。

民進黨籍的屏東縣議員方一祥則觀察，對某些政治議題的看法，這次在世代之間確實有很大的落差，例如香港問題，年輕一代和老一輩人的看法就差很大，但是對總統大選而言，他認為是「候選人的特質決定選票，不是世代的問題」，尤其是在鄉下，老一輩選民對選舉和候選人有自己的一套觀察，和都市型的選民並不一樣。

雖然這次選舉，很多議題都引發年輕世代和老一輩選民看法不同，不過候選人莫不希望「各世代通吃」，民進黨屏東立委候選人鍾佳濱為了爭取青年選票，號召青年遊行，最近又為了吸納老人選票，又號召各社區關懷據點的長輩上台表演，甚至和副總統陳健仁一起陪老人搓湯圓，就希望吸納各年齡層選票。

至於國民黨的立委候選葉壽山在政見中提出65歲以上免繳健保費、長照納入健保等，也是為爭取老人的支持，另外又主推「會下蛋的金雞母─推動1300公頃屏東體育產業城」，更希望「老少都支持」，他說，創造就業機會就是年輕人最大的希望，這才是新世代的機會。

今年的選舉議題雖然引發世代之間不同看法，但對候選人來說，最好政見能涵蓋各年齡層，...
今年的選舉議題雖然引發世代之間不同看法，但對候選人來說，最好政見能涵蓋各年齡層，爭取各世代選票才最重要。圖／屏東立委候選人鍾佳濱競選總部提供
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今年的選舉議題雖然引發世代之間不同看法，但對候選人來說，最好政見能涵蓋各年齡層，...
今年的選舉議題雖然引發世代之間不同看法，但對候選人來說，最好政見能涵蓋各年齡層，爭取各世代選票才最重要。圖／取自屏東立委候選人葉壽山臉書
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