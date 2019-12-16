反駁陳以信 賴清德：沒見過國台辦主任

國民黨不分區立委候選人陳以信昨天在「2020大選國會政黨辯論會」批評民進黨有「抹紅三部曲」，並稱「民進黨陳菊、謝長廷、賴清德，也見過大陸國台辦主任，為何不去罵民進黨？」相關說法遭賴清德辦公室駁斥，強調賴不曾與國台辦主任會見。

賴清德辦公室表示，國民黨提名吳斯懷成為台灣社會重大爭議，並不在於吳是否去過中國，而是身為一個軍人，卻在公開場合向中國的國歌致敬；在中國的節目上公開支持解放軍在南海設立防空識別區，破壞區域穩定與國家利益；甚至在香港出席一國兩制論壇時，批評自己國家的民主，這樣的作為不但自失武德，更讓人不得不懷疑其對國家的忠誠。而這樣的人被提名為代表政黨價值的不分區代表，當然會引發社會的憤怒。

賴清德辦公室表示，國民黨此刻應該認真傾聽國民的聲音，回應人民對於其不分區安排的疑懼，諸如陳以信這種只想轉移焦點，甚至不惜說謊的做法，無法挽回人民的信賴。

賴清德辦公室表示，賴清德不曾與中國國台辦主任會見，而民進黨的重要公職，如當年的高雄市長陳菊等，在對中國的交流中，不僅未曾有過類似吳斯懷之流的言行，相反的更能堅持台灣人民、國家的基本立場，這點見諸當時所有媒體報導，都可以看到。