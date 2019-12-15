韓國瑜批評中央卡高雄：你不給我錢至少給我祝福

國民黨總統候選人韓國瑜去年競選高雄市長時提出「愛情摩天輪」政見，但目前卡在交通部未簽訂土地開發同意書，導致該計畫無法往下走。韓國瑜今晚直播批評交通部非常無聊，行政院副院長陳其邁上任時曾說絕對不會刁難高雄，但重大事情都再卡。韓還說，「你不給我錢至少給我祝福」，但他一提出計畫就被中央打臉，實在非常惡劣。

陪同韓國瑜直播的高雄市副市長李四川表示，愛情摩天輪選在在21號碼頭，從這裡看到愛河出口跟夜景相當漂亮，但交通部對這塊土地卻遲遲不簽同意書，一直卡讓市府的計畫無法往下走。

「交通部非常無聊！」，韓國瑜說，陳其邁曾公開表示行政院絕對不會刁難高雄，但交通部卻百般刁難，他所提的愛情摩天輪計畫很多國外廠商有興趣，包括英國倫敦之眼團隊都把摩天輪的計畫遞來，很多國家都看好。但現在又被交通部卡住，還對外說絕對不卡，可是明明重大事情都在卡，「請交通部長林佳龍睜大眼睛，不要刁難高雄」。

對於日前蔡英文總統領軍在高雄開大南方政策計畫，韓國瑜說，中央不給我錢只給他政策，但對於他的建設計劃卻是能卡就卡，「你不給錢至少給我祝福嘛！」