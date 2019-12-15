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與蔡英文拍片遭中方打壓 波特王怒解約：跪不下去

2019-12-15 22:47聯合報 記者陳熙文／台北即時報導

蔡英文總統日前與Youtuber波特王合作拍片，創下高流量點閱，但波特王在臉書上表示，中國的商業合作方不但要求不能出現「總統」兩字；波特王秀出截圖表示，他已表明解約意願，決定「如果要我們不能稱呼自己國家的元首為『總統』那這筆錢我們不賺也罷。」

波特王在臉書上表示，先前已和中國新媒體合作方要求不要干涉創作內容，但「他們不只干涉還過頭了，他們的重點放在『總統』兩個字都不能出現」。他和團隊討論後都無法接受，「真的太扯了」。

波特王說，中國合作方不但干涉創作內容，還直接修改他們的微博帳號，直接改密碼，現在無法登入。

波特王強調，「如果要我們不能稱呼自己國家的元首為『總統』那這筆錢我們不賺也罷。」他指出，「這每個月損失雖然不小，但我們真的跪不下去。」

根據波特王po出的對話紀錄，中方除了要求波特王刪除「總統」一詞，又要求波特王將影片刪除，並指波特王是「台獨」。波特王面對中方的要求，表示不可能配合，面對中方揚言解約，波特王則表示，「解吧」。

【中央社／高雄15日電】

總統蔡英文日前與Youtuber波特王合作拍片，2天影片就創下高流量點閱；波特王臉書今天說中國合作方要求不能出現總統，同時微博一百多萬帳號密碼被擅改，如不能稱元首為總統，這筆錢不賺也罷。

網紅「波特王」在臉書FB的留言指出，之前已和中國新媒體合作就和他們說過不要干涉創作內容，而今天他們不只干涉，還過頭了。他們的重點放在「總統」兩個字都不能出現，「看到這裡我跟Mars他們討論後完全沒辦法接受，真的太扯了」。

波特王臉書還說，「然後我微博大概一百多萬人，帳號都是我們自己經營的，直接被他們改密碼端走，現在登入不進去了」。

波特王指出，「如果要我們不能稱呼自己國家的元首為『總統』，這筆錢我們不賺也罷」。

文末還提到，「這每個月損失雖然不小，但我們真的跪不下去」。

波特王是聚陽行銷總監，這家公司位在高雄。

總統府發言人丁允恭表示，會進一步了解情形。蔡總統前往波特王公司是關心高雄在地新媒體公司的發展情形，也了解年輕人在高雄從事影像創作的環境。在台灣創作影片，稱呼台灣總統不但是很正常的事情，更是台灣民主自由的展現。這也是蔡總統就任以來，一直堅持守護的價值。

總統蔡英文日前與Youtuber波特王合作拍片，2天影片就創下高流量點閱。 圖／...
總統蔡英文日前與Youtuber波特王合作拍片，2天影片就創下高流量點閱。 圖／取自波特王YouTube
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