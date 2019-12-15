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30多年來首次！陸駐美大使館兩人涉刺探情報 遭美驅逐

蔡英文化身DJ High比「3」為許淑華站台

2019-12-15 20:20攝影中心 記者余承翰／台北即時報導

民進黨北市立委候選人許淑華今晚在在信義路與莊敬路口愛迪達球場旁舉辦「逗陣勇敢」演唱會，她與台北市議員邱威傑、民進黨台北市第三選區（中山、北松山）立委候選人吳怡農、民進黨副秘書長林飛帆組成「勇敢樂團」，蔡英文總統以團長身分出席力挺，她呼籲現場支持者拿出手機，一起拍照打卡幫忙許淑華拉票，並現場化身DJ炒熱氣氛，與民眾同樂。

蔡英文總統（圖）出席民進黨台北市立委候選人許淑華舉辦的「逗陣勇敢」演唱會，她也呼...
蔡英文總統（圖）出席民進黨台北市立委候選人許淑華舉辦的「逗陣勇敢」演唱會，她也呼籲現場支持者拿出手機，一起拍照打卡幫忙許淑華拉票。記者余承翰／攝影
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民進黨台北市立委候選人許淑華（左二）舉辦「逗陣勇敢」演唱會，她與台北市議員邱威傑...
民進黨台北市立委候選人許淑華（左二）舉辦「逗陣勇敢」演唱會，她與台北市議員邱威傑（左一）等人組成「勇敢樂團」，蔡英文總統（右二）以團長身分出席力挺，並現場化身DJ炒熱氣氛，與支持者一同比出3的手勢。記者余承翰／攝影
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民進黨台北市立委候選人許淑華（右）舉辦「逗陣勇敢」演唱會，她與台北市議員邱威傑等...
民進黨台北市立委候選人許淑華（右）舉辦「逗陣勇敢」演唱會，她與台北市議員邱威傑等人組成「勇敢樂團」，蔡英文總統（中）以團長身分出席力挺。記者余承翰／攝影
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民進黨台北市立委候選人許淑華（右一）舉辦「逗陣勇敢」演唱會，她與台北市議員邱威傑...
民進黨台北市立委候選人許淑華（右一）舉辦「逗陣勇敢」演唱會，她與台北市議員邱威傑（左二）、民進黨副秘書長林飛帆（左一）等人組成「勇敢樂團」，蔡英文總統（右二）以團長身分出席力挺，要大家拍照打卡幫許淑華拉票。記者余承翰／攝影
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民進黨台北市立委候選人許淑華（右二）舉辦「逗陣勇敢」演唱會，她與台北市議員邱威傑...
民進黨台北市立委候選人許淑華（右二）舉辦「逗陣勇敢」演唱會，她與台北市議員邱威傑（左二）、民進黨副秘書長林飛帆（左一）等人組成「勇敢樂團」，蔡英文總統（中）以團長身分出席力挺。記者余承翰／攝影
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民進黨北市許淑華

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