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繼愛情摩天輪之後 韓國瑜主張佛光山觀音山蓋空中纜車

2019-12-15 18:42聯合報 記者徐白櫻／高雄即時報導

國民黨總統候選人、高雄市長韓國瑜今天回防高雄市替立委候選人王齡嬌助選，王齡嬌扮演陣頭成員上場，韓國瑜也戴上彩繪面具，象徵支持內門陣頭文化。韓國瑜表示，她的妻子李佳芬不是夫人干政，而是幫他一起分攤照顧與關心弱勢的工作；韓也提及，未來若當選總統，主張在大社觀音山、義大世界與大樹佛光山之間蓋一座空中纜車，將三地串聯成觀光動線，留住佛光山遊客、帶動地方發展。

挺韓五虎將在大社中山堂發起庶民造勢活動，國民黨總統候選人韓國瑜到場替高市立委候選人王齡嬌助選。韓國瑜在下午5點多抵達會場，現場已有大批韓粉在場等候。

韓國瑜指出，許慧玉議員的服務處主任向他建議，將來能否蓋一個空中纜車，從大社觀音山到義大，再到大樹佛光山，若蓋起來，大樹佛光山遊客保守估計一年有一千萬，若能部分留下來消費、旅遊、留宿與看風景，一年至少有一千萬觀光客，即使一半留下也有五百萬人，十分之一就有一百萬，這樣農產品、餐廳、民宿與飯店都有受惠。

韓國瑜說，空中纜車將近四公里，在全世界國家來看，這個想法很成熟，如果王齡嬌當立法委員、他當總統，會針對大樹、大社地區的觀光發展、空中纜車會全力來衝、全力來爭取。

挺韓五虎將舉辦造勢活動，高雄大社中山堂湧入大批熱情韓粉，眾人高唱國家、中華民國頌...
挺韓五虎將舉辦造勢活動，高雄大社中山堂湧入大批熱情韓粉，眾人高唱國家、中華民國頌等愛國歌曲。記者徐白櫻／攝影
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國民黨總統候選人韓國瑜幫高市立委第一選區候選人王齡嬌輔選，以宋江陣聞名全台的內門...
國民黨總統候選人韓國瑜幫高市立委第一選區候選人王齡嬌輔選，以宋江陣聞名全台的內門也是選區之一，王齡嬌裝備成陣頭成員，韓國瑜也應景戴上陣頭彩繪面具。記者徐白櫻／攝影
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國民黨總統候選人韓國瑜到大社替高市立委第一選區候選人王齡嬌輔選。記者徐白櫻／攝影
國民黨總統候選人韓國瑜到大社替高市立委第一選區候選人王齡嬌輔選。記者徐白櫻／攝影
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韓國瑜佛光山纜車

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