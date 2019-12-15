繼愛情摩天輪之後 韓國瑜主張佛光山觀音山蓋空中纜車

國民黨總統候選人、高雄市長韓國瑜今天回防高雄市替立委候選人王齡嬌助選，王齡嬌扮演陣頭成員上場，韓國瑜也戴上彩繪面具，象徵支持內門陣頭文化。韓國瑜表示，她的妻子李佳芬不是夫人干政，而是幫他一起分攤照顧與關心弱勢的工作；韓也提及，未來若當選總統，主張在大社觀音山、義大世界與大樹佛光山之間蓋一座空中纜車，將三地串聯成觀光動線，留住佛光山遊客、帶動地方發展。

挺韓五虎將在大社中山堂發起庶民造勢活動，國民黨總統候選人韓國瑜到場替高市立委候選人王齡嬌助選。韓國瑜在下午5點多抵達會場，現場已有大批韓粉在場等候。

韓國瑜指出，許慧玉議員的服務處主任向他建議，將來能否蓋一個空中纜車，從大社觀音山到義大，再到大樹佛光山，若蓋起來，大樹佛光山遊客保守估計一年有一千萬，若能部分留下來消費、旅遊、留宿與看風景，一年至少有一千萬觀光客，即使一半留下也有五百萬人，十分之一就有一百萬，這樣農產品、餐廳、民宿與飯店都有受惠。