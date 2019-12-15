影／為選情「蹭菊助韓」？ 柯文哲再轟中央說明高雄債務怎解

台北市長柯文哲昨抨擊總統府秘書長陳菊時任高雄市長欠債3千億元，稱這是高雄市長韓國瑜「落跑」選總統的重要原因，今早陪同立法委員候選人李縉穎、吳達偉造勢時再度開炮，雖然外界質疑他是否「蹭菊助韓」？但他仍痛批陳菊，如果用選舉造勢四個字，就可以不用說清楚、講明白， 沒有那麼好康的事情，他呼籲陳菊講清楚說明白，在任期之內 到底高雄的債務是怎麼累積的？他更說中央要出來講清楚高雄的債務要怎麼解決。

而總統蔡英文日前提到反滲透法預計12月31日通過，柯文哲也表示，如果民進黨要強行表決，當年反服貿的故事（太陽花學運）不要忘記。 柯文哲今天上午以台灣民眾黨主席身分，陪土城三峽選區立委候選人「郭家軍」李縉穎及台灣民眾黨新北市板橋東區候選人吳達偉掃市場拜票。記者張曼蘋／攝影 分享 facebook