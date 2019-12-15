影／為選情「蹭菊助韓」？ 柯文哲再轟中央說明高雄債務怎解

相關新聞
「芒果乾」指向誰 丟下威權包袱真有用？2019-12-11 16:11
談國會改革…民進黨推委員會中心制 邱毅：反滲透法呢？2019-12-15 16:28
愛情摩天輪遭卡？ 港務公司：至今沒有業者來接洽開發2019-12-15 14:20
跆拳國手離開體壇命運大不同 有人鬧醜聞、有人闖政壇2019-12-15 13:41
「新竹彌勒佛」競總成立 大學教授站台挺2019-12-15 13:40
陳菊回應欠債批造勢 柯：不要把問題逃過2019-12-15 13:32
影／推警被罵翻 陳宜民爆蔡正元不准道歉 朱：道歉就好2019-12-15 13:12
藍營辦「道歉大賽」 網友紛道歉：明年不投民進黨2019-12-15 13:07
選舉倒數請假輔選？ 柯文哲：等看到行程計畫再講2019-12-15 13:04
連勝文批民進黨：有錢養網軍卻砍公務員退休金2019-12-15 13:03
交通部卡愛情摩天輪？ 高巿變更港區開發負擔回饋反制2019-12-15 12:27
用力輔選 朱立倫：陳明義當選就是侯友宜當選2019-12-15 11:53
AIT新館迎接首個聖誕節 麋鹿裝飾增添氣氛2019-12-15 10:39
假日彰化攻防戰 韓國瑜大軍團vs蔡英文打巷戰2019-12-15 10:07
影／賴清德在高雄茄萣站台自曝 佛祖也支持3號2019-12-15 01:01
教新住民選票「蓋」民進黨 內政部次長挨批2019-12-15 00:34
「川伯」李四川怒問蔡英文 我們有對不起高雄嗎？2019-12-15 00:08
柯文哲頻槓菊批宋 心結浮檯面2019-12-15 00:07
高雄人對不起台灣？管碧玲：用詞是不好但本意被扭曲2019-12-14 23:16
馬英九：相信陳明義會是敢說敢做的好立委2019-12-14 22:55
綠營忙著澄清廣告 許修睿：執政鴨霸傲慢心態展露無遺2019-12-14 21:28
被指疑似盜圖 張善政辦公室：合法使用勿抹黑2019-12-14 21:16
民進黨駁斥蔡正元 急於作政治操作令人不齒2019-12-14 20:19
大南方計畫 張景森：目標每年4兆投資至少一半到南台灣2019-12-14 17:16
影／馬批蔡英文扼殺公投：別談民主，妳不配！2019-12-14 16:40
影／高雄欠債3千億 柯P再轟陳菊：借了幾億？把話講清楚2019-12-14 16:09
地方黨部被放炸彈 國民黨：類似事件不能再發生2019-12-14 15:55
台諾如同家人 諾魯總統：北京若接觸是浪費力氣2019-12-14 15:46
台南黨部被放炸彈 蔡正元：撒旦來了 「之母」是誰？2019-12-14 14:12
傳世銀要求台籍員工持中國護照 外交部促更正2019-12-14 13:54
綠營砍到見骨選後合作 顏清標：國民黨憨慢還分裂2019-12-13 20:14
陳水扁參選夢碎！中選會認定資格不符打回票2019-12-13 17:36
不分區名單被批 宋楚瑜嗆：沒親民黨，柯文哲會連任嗎2019-12-13 15:20
高雄人對不起台灣？韓競總：交部卡摩天輪對得起高雄？2019-12-13 13:13
何時與韓同台「看因緣」王金平：我們團隊已經在幫他了2019-12-13 12:44
國民黨發動「全民尋找楊蕙如」活動！2019-12-12 17:15
7大工商團體表態挺韓國瑜 17日成立全國工商界後援會2019-12-11 13:46
網傳要韓粉在選票寫名字 韓辦將赴市警局報案2019-12-10 11:59
民眾黨打「亡柯感」救支持度？ 柯文哲：選不好會變難2019-12-10 10:03
熱門文章
「川伯」李四川怒問蔡英文 我們有對不起高雄嗎？2019-12-15 00:08
別小看敗選者聯盟！ 全台小動作…侯友宜也被吃豆腐2019-12-15 08:00
高雄人對不起台灣？管碧玲：用詞是不好但本意被扭曲2019-12-14 23:16
張善政自爆為何頻說重話 答案與蔡英文有關2019-12-15 03:47
爆陳菊欠債3千億助選韓國瑜？ 柯文哲：我看什麼講什麼2019-12-15 11:22
核四重啟安全嗎？ 原能會前處長揭秘：要看這3面向2019-12-15 06:53
總統大選怪現象／小額捐款不具名增多 謝龍介：寒蟬效應2019-12-14 20:34
國防最後一塊拼圖 蔡英文承諾：反滲透法12月31日通過2019-12-14 21:10
2萬人塞爆！台南競選總部成立 蔡英文嘖嘖稱奇2019-12-14 18:16
影／好糗！不懂賴清德「大義滅親論」 白眼女神受訪支吾2019-12-15 13:21
藍營辦「道歉大賽」 網友紛道歉：明年不投民進黨2019-12-15 13:07
葉毓蘭：依鄭寶清邏輯 蔡英文＝法院認證貪汚殺人集團2019-12-15 10:06
教新住民選票「蓋」民進黨 內政部次長挨批2019-12-15 00:34
驗收國軍最新陣地偽裝 海軍飛彈指管站芝通營區成軍2019-12-15 10:45
反滲透法月底通過？ 柯文哲：別忘當年反服貿2019-12-15 12:27
【即時短評】選前拋「大南方」 誰對不起高雄人？2019-12-14 22:59
謝龍介：韓會贏蔡90萬票以上 並沒有亂說2019-12-14 21:31
吳斯懷=萬美玲？ 鄭寶清看板惹議2019-12-15 00:01
選前之夜失凱道路權？ 朱立倫：大家拭目以待2019-12-15 11:24
綠營忙著澄清廣告 許修睿：執政鴨霸傲慢心態展露無遺2019-12-14 21:28
假日彰化攻防戰！ 韓國瑜大軍團vs蔡英文打巷戰2019-12-15 10:07
被指疑似盜圖 張善政辦公室：合法使用勿抹黑2019-12-14 21:16
謝龍介稱國民黨台南至少拿1席 陳菊：蔡賴、6席立委都上2019-12-14 19:24
研發水下科技投入潛艦國造揚威 長年神秘的萬象館曝光2019-12-15 11:27
蔡英文直搗高雄 宣布大南方計畫 韓國瑜回防2019-12-15 00:29
愛情摩天輪遭卡？ 港務公司：至今沒有業者來接洽開發2019-12-15 14:20
大南方計畫無嘉市 黃敏惠問：現在連騙票都不了？2019-12-15 12:18
尷尬！張善政臉書喊心繫台灣 卻疑似盜用泰國圖片2019-12-14 19:59
陸軍特戰部署陽金要隘 衛星通訊經營陽明山戰場首曝光2019-12-15 10:46
游錫堃助選提法輪功摘器官 韓國瑜競總：民進黨著急了2019-12-14 21:03
馬英九：相信陳明義會是敢說敢做的好立委2019-12-14 22:55
影／賴清德在高雄茄萣站台自曝 佛祖也支持3號2019-12-15 01:01
陳福海成立鄉親服務處 否認跟民眾黨有接觸2019-12-15 13:42
基隆宋瑋莉成立安樂區後援會 2前立委到場加持傳承2019-12-14 21:29
誰是正藍軍？ 張善政今先後與傅崐萁黃啟嘉同框喊凍蒜2019-12-14 18:27
影／韓國瑜：我不顧台灣主權 難道顧菲律賓的嗎？2019-12-14 18:02
蔡英文高雄競總辦親子活動拚人氣 韓國瑜競總不跟進2019-12-14 22:05
李佳芬舊金山造勢：韓要讓中華民國受重視 華僑有面子2019-12-15 13:07
韓國瑜：民進黨跟過去國民黨倒時一模一樣2019-12-15 13:49
韓國瑜：茫苦翻亂是民進黨執政給人的感覺2019-12-14 23:00
留言