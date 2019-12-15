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愛情摩天輪遭卡？ 港務公司：至今沒有業者來接洽開發

愛情摩天輪遭卡？ 港務公司：至今沒有業者來接洽開發

2019-12-15 14:20聯合報 記者吳姿賢／即時報導

高雄港務局20工區位置圖。圖／高雄市都發局提供
高雄港務局20工區位置圖。圖／高雄市都發局提供
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國民黨總統候選人韓國瑜去年競選高雄市長時提出「愛情摩天輪」政見，高雄市府日前說，已有七家國外廠商表達興趣，但中央遲未簽訂開發協議書，因此今天宣布將土地開發回饋從42%提升到52%。台灣港務公司則說，至今都沒有投資業者前來接洽開發事宜，將與高雄市府持續協調。

港務公司表示，為推動高雄港舊港區轉型開發，今年6月與高雄市府簽訂「高雄多功能經貿園區第20工區開發計畫」協議書，但因推動該開發案中央須提供42%土地回饋給高雄市府，因此土地管理機關及主管機關須審慎評估開發內容與財務效益，確保國有土地資源能達到最有效使用，涉及開發回饋的三方協議書正在審查當中。

港務公司與高雄市府今年合資成立「高雄港區土地開發股份有限公司」，港務公司說，若將回饋比例從42%提高至52%，土開公司將無所依附，第20工區的開發行為將回歸由港務公司自行辦理，且提高回饋比例也將使投資人成本墊高，財務效益降低，不利招商引資。

港務公司說，第20工區開發計畫將由土開發公司招商開發，且已訂有分期分區招商規畫，在政府部門三方間的開發許可協議書尚未簽訂前，國內外業者若有意在這些區域投資「愛情摩天輪」或其他客運服務、觀光遊憩等設施，仍可先行研提具開發效益的投資計畫，向土開公司洽談合作。

若經土開公司評估可行，土開公司將依程序提送投資計畫給港務公司，並提出申請開發，港務公司對於投資案也將給予必要協助。

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