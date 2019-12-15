跆拳國手離開體壇命運大不同 有人鬧醜聞、有人闖政壇

曾在奧運奪下金牌的朱木炎，今與同曾為跆拳道國手、拿下奧運銀牌的黃志雄、銅牌宋玉麒及議員洪佳君出席樹林第六屆中華盃跆拳道錦標賽，朱表示，盼小選手們能用正向樂觀心態面對比賽，輸贏不是最重要；然而，翻開台灣體壇史，這些跆拳道好手高掛戰袍後人生際遇大不同。

● 台灣之光陷桃色風暴 雅典奧運雙金蒙塵

2004年雅典奧運，中華台北代表隊抱回2金2銀1銅，寫下台灣參賽史上最風光的一頁，其中跆拳道踢下2金1銀是最大贏家，女將陳詩欣在女子第一量級為台灣奪下首面金牌，朱木炎隨後在男子第一量級奪金，還被譽為「台灣戰神」。

未料，朱隔年卻被爆出上網視訊聊天室把援交妹，卻遇上詐騙集團，遭化名「雪兒」的女網友騙走100多萬元，事件曝光後雖重創朱的形象，但戰力不減，2008年仍代表我國出賽北京奧運，可惜未能衛冕王座，最終僅靠「復活賽」拿下一銅。

朱目前在國立體育大學擔任專技副教授，而當時與他同樣摘金的陳詩欣現在也在當教練，在花蓮開道館更成立跆拳道發展協會培育金牌接班人，但已嫁作人婦的她前年竟被爆出外遇，劈腿已婚的老戰友陳正浩，引發軒然大波。

● 跆拳道一哥勇闖政壇 連任失利再戰2020

同樣曾在奧運奪牌的黃志雄，是朱、陳的戰友，更是他們的學長，2000年代表中華台北在雪梨奧運男子第一量級摘銅，4年後又入選雅典奧運，但將第一量級參賽權禮讓給朱，刻意增重轉戰第二量級，雖未奪金，摘銀仍刷新個人最佳紀錄。

而黃的妻子洪佳君也是跆拳道好手，不僅五度在全國運動會金牌，也曾在世界跆拳道奪冠，黃、洪兩人愛情長跑10年修成正果，被稱為跆拳道界的金童玉女，退役後雙雙進入政壇，夫妻倆育有4子，深耕地方樹立好口碑。

其中，黃在2004年被國民黨提名當選不分區立法委員，後轉戰地方立委順利連任，2016年挑戰4連霸失利，今年重披戰袍備戰2020大選，爭取新北第5選區立委席次；洪佳君則是自2006年，擔任1屆縣議員、接續連任2屆市議員至今。

● 卸國手光環轉換身分 全運會成最新挑戰

然，從跆拳道界跨領成功轉換跑道，還有現任的桃園市政府體育局長莊佳佳；而今年5月剛滿30歲的莊，儘管年紀輕，但征戰過無數大賽，曾獲2014年世界跆拳道大獎賽、2015年世界跆拳道錦標賽金牌和2016年里約奧運第5名殊榮。

出生於桃園的莊，畢業於桃園農工（現北科大附工），考取國立台灣師範大學後持續精進學業，目前仍在攻讀博士，學經歷完整，加上在體壇賽事中屢次展現不凡的沉穩與企圖心，獲桃園市長鄭文燦賞識，因此被徵詢且任命為體育局長。

莊佳佳從國手搖身一變成為全台最年輕的局長，上任面對的首要挑戰就是，今年10月19至24日將在桃園登場的全國運動會；她坦言，接任初期壓力大，但已漸適應，曾透露盼參賽延續6連霸紀錄，但得請示市長，仍以局內事務為優先。

● 連霸夢碎、投資失利 國訓中心重新出發

而日前躍上媒體版面的魏辰洋，生於跆拳道世家，年僅17歲就稱霸全國運動會，隔年獲選國手代表中華台北前進廣洲亞運，更一舉奪金，18歲就在國際賽嶄露頭角，年少得志，被視為「台灣戰神」朱木炎接班人，更是國際賽的奪牌保證。

魏在2011年世錦賽奪銅，2012年才20歲就出戰倫敦奧運，但止步8強；隔年雪恥，在世錦賽摘銅、世界大獎賽和天津東亞運奪金；2014年爆發「退訓風波」喪失亞錦賽資格，再踢下世界大獎賽金牌，仁川亞運雖奪銅，但連霸夢碎後退休。

沒想到，再次被報導是因為典當亞運金牌後神隱，但魏父代為澄清，是因投資失利，借貸時遭扣押，並非典當，但仍令外界譁然；不過，魏今年通過國訓運動教練甄選，目前任職於國訓中心，努力工作賺錢，盼解決當前困境，更重新出發。

● 比賽總會結束 「自律」和「態度」決定未來

然，運動選手總會有從賽場上謝幕的一天，怎麼迎接未來或轉換跑道，已漂亮轉身的前立委黃志雄則提醒體壇學弟妹，「自律」和「態度」很重要。

黃表示，當運動員時是高度管理，從訓練到生活都是被嚴格管控，環境相對單純，不太會出狀況；但出社會後，離開原本最熟悉的環境，若不懂得「自律」，外界誘因多，又不瞭解人事地物或處事環節，貿然答應、決定或投資，就易衍生事端。

而從事任何工作，秉持著當運動員時全力以赴的「態度」，全力把自己最好的一面展現出來，去爭取職場上的勝利，但平常心看待結果，一如他面對每次選舉。

朱木炎則說，學習跆拳道就是要學習武術的精神，希望大家能夠用快樂、健康、正向的心態去面對這場比賽，「輸贏不是最重要的」。