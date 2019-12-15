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藍營辦「道歉大賽」 網友紛道歉：明年不投民進黨

2019-12-15 13:07聯合報 記者賴于榛／台北即時報導

民進黨中央日前發布政黨競選影片「給台灣的一封信」，但立委管碧玲一句 「高雄人對不起台灣，是普遍的心情…」引發輿論沸騰，縱使蔡英文總統與管碧玲都已澄清，仍被藍營嚴厲批判，重啟核四公投領銜人、韓國瑜國政顧問團能源組顧問黃士修更在臉書上舉辦「第一屆向民進黨道歉大賽」，馬上引來千餘人加入「道歉」，紛紛表態對不起民進黨，明年不投給你們等等話語。

發起人黃士修則在臉書表示，台灣人對不起民進黨是普遍的心情，民進黨不會走在我錯了那一隊，民進黨一定是我對了那一隊，邀請網友誠心地向民進黨道歉、向蔡英文總統道歉，自己則列舉四點道歉理由，包括一、我支持以核養綠，是因為我想到下一代，沒想到民進黨，是我對不起民進黨；二、我不該說香港逃犯送中，台灣公投送終，搞什麼核四公投，對不起小英總統；三、核四支持度過半，比小英總統還高，我弄到民進黨非常緊張，真的非常抱歉；四、我身為台中人，就該乖乖吸空污，不該指出全國燃煤創新高，對不起民進黨。

網友們則紛紛在活動頁面上留言道歉，「對不起民進黨！明年不投給你們！買菸跟撿錢、操控網軍是不需要執政的」；「對不起民進黨！我太聰明了沒辦法被你們騙，真是太對不起民進黨了」；「對不起，我不是好台灣人，沒辦法那麼健忘，沒辦法忘記講了三年幹話的民進黨，沒辦法忘記雙重標準黨，菸黨，功德院等等的事。是我對不起民進黨，記性這麼好，我誠摯終招忌，我明文規定道歉！」大多提早「道歉」明年不投給民進黨，也酸功德院、300萬等等爭議事件。

黃士修在臉書上舉辦「第一屆向民進黨道歉大賽」。圖／擷取自活動頁面
黃士修在臉書上舉辦「第一屆向民進黨道歉大賽」。圖／擷取自活動頁面
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