藍營辦「道歉大賽」 網友紛道歉：明年不投民進黨

民進黨中央日前發布政黨競選影片「給台灣的一封信」，但立委管碧玲一句 「高雄人對不起台灣，是普遍的心情…」引發輿論沸騰，縱使蔡英文總統與管碧玲都已澄清，仍被藍營嚴厲批判，重啟核四公投領銜人、韓國瑜國政顧問團能源組顧問黃士修更在臉書上舉辦「第一屆向民進黨道歉大賽」，馬上引來千餘人加入「道歉」，紛紛表態對不起民進黨，明年不投給你們等等話語。

發起人黃士修則在臉書表示，台灣人對不起民進黨是普遍的心情，民進黨不會走在我錯了那一隊，民進黨一定是我對了那一隊，邀請網友誠心地向民進黨道歉、向蔡英文總統道歉，自己則列舉四點道歉理由，包括一、我支持以核養綠，是因為我想到下一代，沒想到民進黨，是我對不起民進黨；二、我不該說香港逃犯送中，台灣公投送終，搞什麼核四公投，對不起小英總統；三、核四支持度過半，比小英總統還高，我弄到民進黨非常緊張，真的非常抱歉；四、我身為台中人，就該乖乖吸空污，不該指出全國燃煤創新高，對不起民進黨。