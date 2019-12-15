連勝文批民進黨：有錢養網軍卻砍公務員退休金

2020大選倒數階段，台北市立委第一選區（北投士林）激戰，國民黨候選人汪志冰今天舉行「韓國瑜北投區後援會」誓師大會，黨內大咖齊聚，國民黨中央委員連勝文提及「楊蕙如網軍事件」，怒批民進黨用納稅錢養網軍，卻砍了公務員退休金，根本為了自己利益踐踏別人。

汪志冰今天舉行「韓國瑜北投區後援會」誓師大會，包括國民黨副主席郝龍斌、國民黨台南市黨部主委謝龍介、「永遠的議長」長吳碧珠皆到場致詞，雖然韓國瑜本人未到場，但韓國瑜「五虎將」的強強滾、杏仁哥，則特別搭高鐵北上，現場支持者高喊凍蒜，揮舞國旗海。

國民黨中央委員連勝文致詞提到，為什麼國民黨過去執政10年沒有「亡國」這兩個字？現在民進黨每天靠「亡國」恐嚇台灣老百姓，這次被抓到姓楊的人（指楊蕙如），只是民進黨所有網軍的一個人，但一個人就花了國家上億預算去養，民進黨砍了公務員退休金，卻有錢去養網軍，這不就為了權力不擇手段？為了自己利益踐踏別人？

連勝文也說，現在氛圍真的改變了，一個月前他認為韓國瑜面臨辛苦環境，但一個月後整個氣氛開始改變，大街小巷的聲音都不一樣，網路上的風向也不一樣了，很多過去對韓國瑜有質疑的人，現在慢慢開始認清的現實。

連勝文表示，一個企業界朋友跟他講，本來不是很認同韓國瑜，但又說一句話，如果蔡英文當選，30%機率台灣會跟現在一樣，70％機率台灣比現在更差，若韓國瑜當選，30%台灣會跟現在一樣，但有70％機率台灣會變更好。