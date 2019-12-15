交通部卡愛情摩天輪？ 高巿變更港區開發負擔回饋反制

高雄市府新團隊上任後，推動「愛情摩天輪」招商投資，多家廠商看中高雄多功能經貿園區第20工區優越條件，提出開發提案；無奈交通部以「未看到計畫書」為由卡關，高雄市都發局今天硬起來宣布，中央未與市府簽訂開發協議書，讓高雄港區延宕開發1.5年，都發局將發函航港局及港務公司，依都市計畫書規定，將第20工區變更負擔回饋恢復回52%。估計延宕造成的國有土地資產負擔回饋損失3.2公頃，市值超過11億元以上。

高市都發局長林裕益表示，土開公司經營的高雄港區1至10、16至18、21號碼頭土地，位在「高雄多功能經貿園區特定區」第20工區內，依其都市計畫規定，各工區基地開發前，必須先完成兩件事情，第一是提「開發計畫書」報經都市計畫主管機關（高雄市政府）審定，第二是開發單位須與高雄市政府「簽訂開發協議書」。

林裕益局長又說，土開公司經營的20工區基地「開發計畫書」，港務公司早在去年7月前市府時期就已提報，並經市府於同年9月審定。目前就只待高市府、交通部航港局及港務公司三方，完成開發許可協議書簽訂之後，就可以進行基地招商開發作業。

林裕益說，港務公司去年7月就以開發許可方式申請辦理高雄港1至10、16至18、21號碼頭（多功能經貿園區第20工區）開發計畫案，但遲未與市府簽訂開發協議書，讓高雄港區延宕開發1.5年，都發局將發函航港局及港務公司，依都市計畫書規定，將第20工區變更負擔回饋恢復回52%。

林裕益說，為鼓勵加速「多功能經貿園區」地主開發意願，高市府2013年辦理「變更高雄多功能經貿園區特定區細部計畫(第二次通盤檢討)」，明白規定各開發工區如於本都市計畫公告實施後6年內(即於今年6月4日前)， 與市府完成協議書簽訂，交通部所需回饋高雄市政府土地的負擔回饋比例，得降為「42%」，否則就須恢復為原負擔回饋土地比例「52%」。

都發局長林裕益無奈表示，公文往返及協商，費時長達一年，至今三方協議書仍未能簽訂。早已超過都市計畫規定期限，目前依都市計畫規定，本案開發土地負擔回饋土地比例，必須將「42%」恢復為「52%」，估計延宕造成的國有土地資產負擔回饋損失3.2公頃，市值超過11億元以上。