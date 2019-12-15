親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
政治
軍事
綜合
難買保險的身障

穿錯衣服？蒼井空用「它」擋胸器 網友暴怒：給我脫掉

直播到一半男突闖入猛砍 直播主血噴滿身網友全目擊

用力輔選 朱立倫：陳明義當選就是侯友宜當選

2019-12-15 11:53聯合報 記者施鴻基／新北即時報導

新北前市長朱立倫（左五）今天到南新莊輔選立委候選人陳明義（右三），指陳明義當選就...
新北前市長朱立倫（左五）今天到南新莊輔選立委候選人陳明義（右三），指陳明義當選就是市長侯友宜當選。圖／朱立倫辦公室提供
分享
新北前市長朱立倫今天表示，選民將用選票檢驗民進黨執政做的是好或壞，不必使用抹黑攻擊招數選舉，「做好繼續，做不好就換人」。他指新北市長侯友宜需要能夠在立法院幫市府爭取經費的立委，陳明義就是人選之一，希望大家支持陳明義，「他當選就是侯友宜當選、市政府當選」。

朱立倫今早和內政部前部長李鴻源、國民黨新北市黨部主委李乾龍等人到南新莊為陳明義站台。他表示，侯友宜需要有人在立法院幫忙，國民黨的候選人如陳明義當選，就是侯友宜當選，就是市政府當選，就是新北市民當選，陳明義會和市長、市民站在一起爭取預算建設新北。

「民進黨很臭屁，說在新北立委選情坐9望10爭11搶12。」朱立倫說，選民將用選票檢驗民進黨執政對台灣、對中華民國做好還是壞，如果做好，大聲說出來不必罵在野黨，也不必罵國民黨候選人，大家會繼續投民進黨。

如果做的壞，為了台灣這塊土地，一定要換人做看看，這就是民主，不必抹黑，不必負面，也不必攻擊候選人，選民就能判斷，民主選舉要正面，不要負面。

朱立倫說，新莊一共規畫4條捷運，未來完成後可讓新莊轉型大發展，如果陳明義當選，可和和侯友宜同心打拚，為市民爭取更多經費建設新北和新莊。

陳明義侯友宜

延伸閱讀

侯友宜陪林郁方掃市場 青果公會同框參拜土地公

選前之夜失凱道路權？ 朱立倫：大家拭目以待

環狀線年底通車恐生變？ 侯友宜：不會為了趕而...

蔡英文承諾年底通過反滲透法 侯友宜：哈哈哈哈

相關新聞

「芒果乾」指向誰 丟下威權包袱真有用？

2019-12-11 16:11

馬英九批蔡英文丟主權 公投踩腳下無視台灣民主

2019-12-15 12:47

交通部卡愛情摩天輪？ 高巿變更港區開發負擔回饋反制

2019-12-15 12:27

AIT新館迎接首個聖誕節 麋鹿裝飾增添氣氛

2019-12-15 10:39

假日彰化攻防戰 韓國瑜大軍團vs蔡英文打巷戰

2019-12-15 10:07

影／賴清德在高雄茄萣站台自曝 佛祖也支持3號

2019-12-15 01:01

教新住民選票「蓋」民進黨 內政部次長挨批

2019-12-15 00:34

蔡總統承諾 31日通過反滲透法

2019-12-15 00:09

「川伯」李四川怒問蔡英文 我們有對不起高雄嗎？

2019-12-15 00:08

柯文哲頻槓菊批宋 心結浮檯面

2019-12-15 00:07

高雄人對不起台灣？管碧玲：用詞是不好但本意被扭曲

2019-12-14 23:16

馬英九：相信陳明義會是敢說敢做的好立委

2019-12-14 22:55

綠營忙著澄清廣告 許修睿：執政鴨霸傲慢心態展露無遺

2019-12-14 21:28

被指疑似盜圖 張善政辦公室：合法使用勿抹黑

2019-12-14 21:16

民進黨駁斥蔡正元 急於作政治操作令人不齒

2019-12-14 20:19

大南方計畫 張景森：目標每年4兆投資至少一半到南台灣

2019-12-14 17:16

影／馬批蔡英文扼殺公投：別談民主，妳不配！

2019-12-14 16:40

影／高雄欠債3千億 柯P再轟陳菊：借了幾億？把話講清楚

2019-12-14 16:09

地方黨部被放炸彈 國民黨：類似事件不能再發生

2019-12-14 15:55

台諾如同家人 諾魯總統：北京若接觸是浪費力氣

2019-12-14 15:46

台南黨部被放炸彈 蔡正元：撒旦來了 「之母」是誰？

2019-12-14 14:12

傳世銀要求台籍員工持中國護照 外交部促更正

2019-12-14 13:54

扁當國會助理？ 宅神：可應徵立院餐廳創造再起傳奇

2019-12-14 07:48

綠營砍到見骨選後合作 顏清標：國民黨憨慢還分裂

2019-12-13 20:14

陳水扁參選夢碎！中選會認定資格不符打回票

2019-12-13 17:36

不分區名單被批 宋楚瑜嗆：沒親民黨，柯文哲會連任嗎

2019-12-13 15:20

高雄人對不起台灣？韓競總：交部卡摩天輪對得起高雄？

2019-12-13 13:13

何時與韓同台「看因緣」王金平：我們團隊已經在幫他了

2019-12-13 12:44

國民黨發動「全民尋找楊蕙如」活動！

2019-12-12 17:15

7大工商團體表態挺韓國瑜 17日成立全國工商界後援會

2019-12-11 13:46

網傳要韓粉在選票寫名字 韓辦將赴市警局報案

2019-12-10 11:59

民眾黨打「亡柯感」救支持度？ 柯文哲：選不好會變難

2019-12-10 10:03

連老天都知道？羅智強：蔡英文抽3號、辯論靠3立

2019-12-09 14:59

藍營揭楊蕙如閨密喬事團成員 指蘇嘉全是立院門神

2019-12-09 11:11

孫大千質疑 綠網路團隊長期以民間公司承包政府標案

2019-12-09 08:24

藍委疑把警帽子碰掉 吳敦義：小意外

2019-12-08 12:35

民進黨譴責國民黨：如果是男警 你還敢推嗎？

2019-12-07 14:17

韓國瑜競辦申請21日遊行 挺韓罷韓同日高雄登場

2019-12-06 09:44

韓營今送辯論委託書到公視 小英委託三立辯論書就出現

2019-12-05 15:13
看更多

熱門文章

還原事件原委 陳宜民：朱立倫鼓勵下對推擠便衣警致歉

2019-12-14 15:19

神力女超人遜掉了 賴品妤變成「蟑螂」求選票

2019-12-14 13:53

確定了！韓國瑜1月4日造勢辦在新北水漾公園

2019-12-14 17:09

別小看敗選者聯盟！ 全台小動作…侯友宜也被吃豆腐

2019-12-15 08:00

高雄人對不起台灣？管碧玲：用詞是不好但本意被扭曲

2019-12-14 23:16

張善政自爆為何頻說重話 答案與蔡英文有關

2019-12-15 03:47

「川伯」李四川怒問蔡英文 我們有對不起高雄嗎？

2019-12-15 00:08

「投給小黨浪費選票」內政部次長教新住民集中政黨票給民進黨

2019-12-14 16:26

核四重啟安全嗎？ 原能會前處長揭秘：要看這3面向

2019-12-15 06:53

國防最後一塊拼圖 蔡英文承諾：反滲透法12月31日通過

2019-12-14 21:10

馬英九再質疑：蔡英文論文有誠信問題 為何不自己捍衛

2019-12-14 14:05

總統大選怪現象／小額捐款不具名增多 謝龍介：寒蟬效應

2019-12-14 20:34

2萬人塞爆！台南競選總部成立 蔡英文嘖嘖稱奇

2019-12-14 18:16

沒搶到凱道 韓國瑜選前之夜跳點開打、決戰高雄二擇一

2019-12-14 13:36

影／高雄欠債3千億 柯P再轟陳菊：借了幾億？把話講清楚

2019-12-14 16:09

教新住民選票「蓋」民進黨 內政部次長挨批

2019-12-15 00:34

卓榮泰：民進黨對不起高雄 讓高雄被謊言瀰漫

2019-12-14 13:14

【即時短評】選前拋「大南方」 誰對不起高雄人？

2019-12-14 22:59

謝龍介：韓會贏蔡90萬票以上 並沒有亂說

2019-12-14 21:31

吳斯懷=萬美玲？ 鄭寶清看板惹議

2019-12-15 00:01

蔡英文批對不起市民 韓國瑜：是民進黨對不起高雄人

2019-12-14 16:23

郭柯合體破矛盾傳聞 郭台銘連說三遍「一定會合作」

2019-12-14 13:53

爆陳菊欠債3千億助選韓國瑜？ 柯文哲：我看什麼講什麼

2019-12-15 11:22

綠營忙著澄清廣告 許修睿：執政鴨霸傲慢心態展露無遺

2019-12-14 21:28

被指疑似盜圖 張善政辦公室：合法使用勿抹黑

2019-12-14 21:16

謝龍介稱國民黨台南至少拿1席 陳菊：蔡賴、6席立委都上

2019-12-14 19:24

葉毓蘭：依鄭寶清邏輯 蔡英文＝法院認證貪汚殺人集團

2019-12-15 10:06

韓國瑜與卓伯源密會 完成整合彰化最後一塊拼圖

2019-12-14 16:48

尷尬！張善政臉書喊心繫台灣 卻疑似盜用泰國圖片

2019-12-14 19:59

蔡英文直搗高雄 宣布大南方計畫 韓國瑜回防

2019-12-15 00:29

游錫堃助選提法輪功摘器官 韓國瑜競總：民進黨著急了

2019-12-14 21:03

川普前顧問巴農：台灣大選 全世界都在看

2019-12-14 13:53

影／馬批蔡英文扼殺公投：別談民主，妳不配！

2019-12-14 16:40

大南方計畫 張景森：目標每年4兆投資至少一半到南台灣

2019-12-14 17:16

影／賴清德在高雄茄萣站台自曝 佛祖也支持3號

2019-12-15 01:01

誰是正藍軍？ 張善政今先後與傅崐萁黃啟嘉同框喊凍蒜

2019-12-14 18:27

基隆宋瑋莉成立安樂區後援會 2前立委到場加持傳承

2019-12-14 21:29

藍委盼著王金平、郭台銘 與朱立倫組韓國瑜勝選三箭

2019-12-14 13:50

蔡英文高雄競總辦親子活動拚人氣 韓國瑜競總不跟進

2019-12-14 22:05

假日彰化攻防戰！ 韓國瑜大軍團vs蔡英文打巷戰

2019-12-15 10:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top