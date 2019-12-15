用力輔選 朱立倫：陳明義當選就是侯友宜當選

新北前市長朱立倫（左五）今天到南新莊輔選立委候選人陳明義（右三），指陳明義當選就是市長侯友宜當選。圖／朱立倫辦公室提供 分享 facebook 新北前市長朱立倫今天表示，選民將用選票檢驗民進黨執政做的是好或壞，不必使用抹黑攻擊招數選舉，「做好繼續，做不好就換人」。他指新北市長侯友宜需要能夠在立法院幫市府爭取經費的立委，陳明義就是人選之一，希望大家支持陳明義，「他當選就是侯友宜當選、市政府當選」。

朱立倫今早和內政部前部長李鴻源、國民黨新北市黨部主委李乾龍等人到南新莊為陳明義站台。他表示，侯友宜需要有人在立法院幫忙，國民黨的候選人如陳明義當選，就是侯友宜當選，就是市政府當選，就是新北市民當選，陳明義會和市長、市民站在一起爭取預算建設新北。

「民進黨很臭屁，說在新北立委選情坐9望10爭11搶12。」朱立倫說，選民將用選票檢驗民進黨執政對台灣、對中華民國做好還是壞，如果做好，大聲說出來不必罵在野黨，也不必罵國民黨候選人，大家會繼續投民進黨。

如果做的壞，為了台灣這塊土地，一定要換人做看看，這就是民主，不必抹黑，不必負面，也不必攻擊候選人，選民就能判斷，民主選舉要正面，不要負面。

朱立倫說，新莊一共規畫4條捷運，未來完成後可讓新莊轉型大發展，如果陳明義當選，可和和侯友宜同心打拚，為市民爭取更多經費建設新北和新莊。