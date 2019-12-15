任韓國瑜新北競總主委？侯友宜：力挺韓不用想太多

侯友宜今早到北市萬華區富民街市場陪黨籍北市立委候選人林郁方掃街。記者翁浩然／攝影 分享 facebook 距離2020大選投票日不到1個月，新北市長侯友宜仍未表態是否接任國民黨總統候選人韓國瑜的新北競選總部主任委員；對此，侯友宜今早到北市萬華區富民街市場陪黨籍北市立委候選人林郁方掃街受訪說，會在黨的立場上全力挺韓國瑜，大家不用想這麼多。

侯友宜今天再次為新北外的立委候選人站台，他表示，林郁方在立委任內表現第一名，尤其在國防外交方面沒人能超越，他非常敬佩林郁方，與林也是多年好朋友，今年選舉對林來講很辛苦，因此一定要來幫林加油打氣，而且萬華跟新北僅一河之隔，大家厝邊隔壁都是好朋友，林郁方當選，國防外交就有希望。

媒體也問侯日前新北市議會審總預算有綠營議員說侯是韓國瑜2.0，引起國民黨議員說這是人身攻擊一事；對此，侯聽了先笑「呵哈哈哈哈」，然後說其實他非常感謝議會議員，不管是本黨或民進黨、無黨籍，都給他滿滿的支持；議會和諧最重要，他最重要的則是把預算每分每毛不浪費、用在市民身上，讓新北市建設能起飛，其他的他都笑笑，沒什麼，大家都是好朋友嘛！

有關侯跟韓國瑜是否會再同台，新北競總主委的位置到底會不會接？侯友宜回應，「我一直跟大家報告，韓國瑜是黨提名的候選人，侯友宜跟林郁方都會在黨的立場上全力挺韓國瑜，大家不用想這麼多，林郁方當選就是侯友宜當選，這最重要啦！」