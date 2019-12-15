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假日彰化攻防戰 韓國瑜大軍團vs蔡英文打巷戰

2019-12-15 10:07聯合報 記者劉明岩／彰化即時報導

再26天就要投票了，國民黨總統候選人韓國瑜昨天下午在彰化縣員林龍燈公園，舉辦盛大的彰化縣韓國瑜競選總部成立及立法委員聯合造勢大會，民進黨總統候選人蔡英文今天下午則回防彰化，以兩個多小時間在北彰化連跑四個行程，一個是大軍團作戰，一個打巷戰，爭搶彰化選票。

蔡英文總統今天下午的四個行程，分別是下午1時30分到兩點到到彰化市過溝彩鳳庵參香，2時5分到2時20分則參加民進黨彰化縣第二選區候選人黃秀芳在彰化平和7街南北管音樂戲曲館舉辦的「足球派對嘉年華」，2時40分到3時10分則到和美鎮定南路鎮平鎮興宮參香，最後一個行程到福興鄉福興工業區旁空地，參加民進黨「護國保台中央助講團」為第一選區立委候選人陳秀寶肋選的造勢大會。

相對於蔡英文主要以寺廟參香及為個別候選人助選的行程，韓國瑜自辦理總統登記以來，都是參加大型造勢活動，上月28日是在南彰化參加全國農漁民後援會成立大會及國民黨慶活動，昨天下午在員林龍燈公園造勢大會，支持者人數上萬人，是化少見的場面，以展現他集聚人氣的魅力與氣勢。

地方政壇人士指出， 韓國瑜本來行程就不多，來彰化次數也屈指可數，也都是選擇重點涖臨，反觀蔡英文總統則顯得密集多了，更因很多都是寺廟參香行程，一次來彰化就要跑許多行程，像今天下午以兩個多小時就要跑四個行程，參香要花半小行程，而參加足球嘉年華只待了15分鐘，可說來去匆匆，因為今天蔡在南投及台中都有行程。

中部地區俗稱台灣的「搖擺州」，藍綠選舉戰略不同，韓國瑜的「大軍壓境」，除展現個人魅力外，也營造氣勢，而蔡英文總統勤跑寺廟及社團活動，則是形同打巷戰，深入基層，展現親和力。藍綠此時選舉策略，與各自過去剛好是相反，也算另類的 「搖擺」。

至於親民黨的宋楚瑜及余湘這組人馬，自總統選舉登記以來，在彰化還沒有公開的選舉行程。

國民黨總統候選人韓國瑜昨天下午在彰化縣員林龍燈公園，舉辦盛大的彰化縣韓國瑜競選總...
國民黨總統候選人韓國瑜昨天下午在彰化縣員林龍燈公園，舉辦盛大的彰化縣韓國瑜競選總部成立及立法委員聯合造勢大會，到場支持者上萬人。本報資料照片
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總統蔡英文（左3）勤跑宮廟參香， 形同打巷戰，深入基層，展現親和力。本報資料照片
總統蔡英文（左3）勤跑宮廟參香， 形同打巷戰，深入基層，展現親和力。本報資料照片
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韓國瑜蔡英文

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