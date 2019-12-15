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影／賴清德在高雄茄萣站台自曝 佛祖也支持3號

2019-12-15 01:01聯合報 記者王昭月／高雄即時報導

民進黨副總統候選人賴清德今晚在高雄茄萣為立委參選人邱志偉站台，強打「三張選票顧台灣」訴求，他並神來一筆地說，佛祖其實也支持3號，隨即他比起佛祖手勢，面容肅穆，台下選民心領神會，哈哈大笑地說「水啦」。

高雄第二選區民進黨立委參選人邱志偉，今晚在茄萣金鑾宮盛大成立後援會，廟前廣場約湧入3千多人，包括副總統候選人賴清德、總統府祕書長陳菊，農委會主委陳吉仲及立委林俊憲都來站台，現場氣勢 如虹。

賴清德推舉邱志偉，認真打拚，表現第一。連續十二年獲評鑑為立院最佳立委，「功力在他之上，不在他之下」。

隨後他話鋒一轉，說自己日前代表總統蔡英文抽中三號，並喊出「三張選票顧台灣」，但台南有疼惜他的長輩竟問，「清德阿，蔡英文3號，你幾號？」，急得他馬上向歐吉桑解釋，「總統與副總統是同一張選票啦」。

他接著向台下支持選民說，「我跟你們偷偷講，觀音佛祖也支持三號，因為佛祖很早之前就比三號，逗得大家哈哈大笑。

賴清德說，邱志偉替地方爭取建設不遺餘力，邱爭取捷運紅線延伸到路竹，而他在台南市長任內則規畫捷運延伸到高雄湖內，並在擔任行政院長任內批準此案，未來高雄與台南將成為共同生活圈，並串連所有科技園區成為科技廊帶。而邱志偉爭取的典寶溪滯洪池建設，不僅能解決淹水問題，日後也能帶動周遭房產地價。

賴清德（左）今晚替邱志偉站台時自曝，觀音佛祖也支持三號。記者王昭月／攝影
賴清德（左）今晚替邱志偉站台時自曝，觀音佛祖也支持三號。記者王昭月／攝影
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賴清德民進黨捷運

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