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「川伯」李四川怒問蔡英文 我們有對不起高雄嗎？

2019-12-15 00:08聯合報 記者王昭月／高雄即時報導

高雄市副市長李四川今晚替國民黨立委候選人黃韻涵站台，忍不住動氣砲轟民進黨不該說韓國瑜市長及市府團隊對不起高雄，也不該說高雄人對不起台灣，他更說，從財務觀點，他支持韓國瑜選總統，這樣可以多撥一點中央的錢來高雄。

李四川今晚到茄萣運動公園幫黃韻涵站台，台下群眾高喊「川伯我愛你」、「川伯辛苦你了！ 」，他回喊「我也愛你們」。隻身南下高雄任公職的他還說，自己的妻小都在台北，現在和太太算是「遠距離戀愛」，台下笑呵呵。

不過談起民進黨批評韓市長和市府團隊對不起高雄，李則說，自己20幾年來從未住過院，來到高雄後火速執行許多任務，操到住院，結果綠營議員竟罵他「睜眼說瞎話」。他說，「我不是睜眼說瞎話，是睜眼鋪路。」

李四川細數一年來市府團隊的作為，包括拆了5座陸橋、填補左營地下道、清淤補箱涵，未來還要幫高雄市換上27萬支智慧型路燈，另也強力整治空汙，像以往空氣品質最差的11月份，今年 PM2.5沒有產生紫爆。

負責「路平專案」的他更表示，今年因道路鋪平，開車、騎車受傷的 人數大幅減少，有校長跟他說，騎車學生受傷請假的人數降了一半，「這就是做功德」。隨後他問台下民眾，「我們有對不起高雄嗎？」，「蔡英文總統說我們對不起高雄，這合理嗎？」

李說，高雄市負債3000億，如果中央不給錢，高雄沒辦法做太多事，一個區每年頂多只能鋪兩條路，「從財務的觀點，我支持韓國瑜選總統，這樣可以多撥一點中央的錢來高雄」。

高雄市副市長李四川（中）今晚替立委參選人黃韻涵站台，忍不住動氣反問蔡英文總統，「...
高雄市副市長李四川（中）今晚替立委參選人黃韻涵站台，忍不住動氣反問蔡英文總統，「我們有對不起高雄嗎」？圖／黃韻涵競辦提供
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韓國瑜李四川高雄市

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