高雄人對不起台灣？管碧玲：用詞是不好但本意被扭曲

本月12日民進黨中央發布政黨競選影片「給台灣的一封信」，立委管碧玲說一句 「高雄人對不起台灣，是普遍的心情…」被藍營嚴厲批判。管碧玲今天被問到此事時說，她承認這樣的用詞是不好，但她真正要表達的是後面這句「我都跟我們高雄的鄉親鼓勵說，不必覺得慚愧」，重點在「不必覺得慚愧」，只是被斷章取義，被扭曲了。

管碧玲用逐字逐句的方式還原12日當天談到高雄的這段內容，希望大家了解她完整的說法：

「那高雄人對不起台灣，是普遍的心情。我們在影片中看到高雄的主題叫做對不起台灣。但是我都跟我們高雄的鄉親鼓勵說，不必覺得慚愧，因為這種社群媒體時代，藉由假信息跟社群媒體的大肆傳播的這種新的社群媒體政治，是很恐怖的，任何國家第一次遇到都抵擋不住。美國總統選舉跟英國的脫歐公投，是同一家公司操作的，他們都抵擋不住。

好在台灣第一次遇到擋不住是在去年的地方選舉，所以我們高雄的犧牲要換來2020的覺醒，我們有免疫力了，如果我們第一次是在2020，我相信我們也抵擋不住。

所以，我們雖然覺得對不起，但是我們寧願我們的犧牲換來2020的覺醒，高雄的犧牲換來台灣的覺醒，我們共創台灣的2020體制。展望未來長期台灣的安定跟繁榮，一起來寫信給台灣吧！」