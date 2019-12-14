【即時短評】選前拋「大南方」 誰對不起高雄人？

蔡總統今天率府院團隊大陣仗在高雄宣布「大南方、大發展—南台灣發展計畫」。她強調台灣須均衡發展，不能只有北部繁榮，南部也需轉型發展，話雖不錯，但在大選倒數之際拋出計畫，不無鞏固南台灣選票的用意；而蔡政府上任近4年，「為何這時候才要發展大南方？」恐也難逃訾議。

為了民進黨日前「給台灣的一封信」影片廣告，藍綠陣營近日引發「是誰對不起高雄人？」的爭論。基於國民平等原則，任何有助區域均衡發展的方向，都值得鼓勵，也是政府責任。但蔡英文說，從去年選舉結束至今，「我心心念念的就是高雄的發展」。言下之意，對韓國瑜主政下的高雄市發展沒有信心。

不過，儘管韓國瑜執政評價不一，畢竟才剛要滿1年，但從過去的高雄縣，到現在的高雄市，民進黨在大高雄地區合計執政已30年，這段期間，民進黨在中央執政也有10多年，向來宣稱最反對「重北輕南」的民進黨，怎會到現在才突然想到「大南方、大發展」計畫？透過政務委員張景森的說明，未來每年4兆元投資至少一半吸引到濁水溪以南，說法固然吸睛，但隨著南部科學園區的發展，這難道不是政府本該兼顧的南北均衡？

蔡英文副手搭檔賴清德還說，「這是台灣歷史上第一位現任總統、總統候選人到南部，發表對南方發展的重大計畫」。這當然是強調「英德配」對南部的重視，但不也反證民進黨過去執政「對不起南部人」，也間接抹煞陳水扁以來民進黨政府在南部的扎根與耕耘？