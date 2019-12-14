謝龍介：韓會贏蔡90萬票以上 並沒有亂說
國民黨台南市黨部主委謝龍介日前說說這次總統大選，韓國瑜會贏蔡英文90萬票以上，且國民黨在台南只要贏一席立委，就有8成勝算，但有人批評沒有根據。
謝說，馬英九兩次選舉都贏對手，但國民黨在台南市連一席立委都沒有，因此台南只要贏一席，當然有更高的勝算。
謝龍介表示，前總統馬英九2008年選總時，贏民進黨對手謝長廷220幾萬票，2012年則贏蔡英文80萬票。兩次大選，馬英九都當選總統，但國民黨在台南市的區域立委都全軍覆沒。而2016年蔡英文贏朱立倫300萬票，國民黨依然在台南市沒有拿到1席立委。這次台南市立委選舉，競爭勝於以往，而且票數更為接近，因此他說，韓會贏蔡90萬票以上，並且贏1席就會有8成勝算。
謝龍介說，去年7月高雄市長選舉，韓國瑜仍處於劣勢，但他認為韓會贏，因為「亂拳打死老師傅」，韓拋棄傳統打法，走庶民路線。當時許多人都認為他亂說，事實上是民心向背，許多社會底層的民眾，長期來被菁英領導，但生活卻沒有提升，因此仍苦，但韓有溫度，情感產生共鳴，而發生逆轉勝。日前國民黨中央黨部也預估，因「網軍案」發酵，韓約領先15萬票。
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