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綠營忙著澄清廣告 許修睿：執政鴨霸傲慢心態展露無遺

2019-12-14 21:28聯合報 記者王駿杰／新竹即時報導

民進黨近日推出新一波政黨廣告「給台灣一封信」影片，高雄版本以「台灣對不起」為主題，在記者會介紹這支影片的民進黨立委管碧玲甚至說「高雄人對不起台灣是普遍的心情」，引發負評及熱議。民進黨主席卓榮泰昨澄清，民進黨廣告影片被扭曲造假，影片不是要高雄對台灣道歉，甚至是民進黨要對高雄道歉才對，不應該做得不夠好，才讓今天高雄被謊言瀰漫。

國民黨新竹市黨部主委許修睿昨表示，這支競選文宣影片完全凸顯民進黨骨子裡傲慢的本質，從蔡英文總統要台中市民向敗選的林佳龍道歉、民進黨立委劉世芳邀網紅「館長」擔任21日罷韓遊行「我錯了」大隊隊長，到這支影片的內容，都在羞辱高雄人、台灣人和台灣民主。

卓榮泰昨出席新竹縣第二選區立委候選人鄭朝方舉辦的護國保台勝選大會，卓表示，民進黨廣告影片被扭曲造假，網路上出現解讀影片為「民進黨稱高雄人對不起台灣」的說法及圖片。影片是用筆寫出民進黨對高雄市、對台灣人的道歉，卻被造假圖片扭曲成「民進黨要高雄對台灣道歉」，韓國瑜還半夜發文，把這件事無限上綱。

他強調，只要有人繼續傳、點閱、擴散這些誤解、誤會、扭曲的文章，就是對造假者最大的鼓勵，就會讓造假者得到最大的勝利。

對此，國民黨竹市黨部主委許修睿指出，民進黨文宣影片是拍給同溫層的人看的，當然會自我感覺良好，但對廣大的中間選民和去年投票給韓國瑜的人來說，是極大的羞辱，意思是只要投給國民黨候選人的都是對不起民進黨，重點是，如果是民進黨單一政治人物的失言也就罷了，竟還把內心深處反民主的思想訴諸政黨文宣，完全執政的鴨霸與傲慢心態展露無遺。

許修睿說，民主的真諦是票票等值，每一票都是人民的自主表現，民進黨並不能完全代表台灣，做這樣的廣告就是告訴大家民進黨做事情都是對的，別人都是錯的，沒能力只會怪別人。例如邦交國一直斷就怪中共，私菸案怪國民黨，連去年展現民意的幾項公投，民進黨都可以「沒收」，這不是傲慢什麼才是傲慢。

民進黨主席卓榮泰（左）今天上午出席新竹縣第2選區立委候選人鄭朝方（右）舉辦的護國...
民進黨主席卓榮泰（左）今天上午出席新竹縣第2選區立委候選人鄭朝方（右）舉辦的護國保台勝選大會。記者陳斯穎／攝影
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