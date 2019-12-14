國防最後一塊拼圖 蔡英文承諾：反滲透法12月31日通過

總統蔡英文今天晚上出席新北群英會中和場，在致詞時承諾將在12月31日，一定通過反滲透法。 記者江婉儀／攝影 分享 facebook

總統蔡英文今天晚上出席新北群英會中和場，在致詞時承諾將在12月31日，一定通過反滲透法，蔡英文說，國安五法已經通過，反滲透法是國防的最後一塊拼圖，反滲透法通過，國家一定更安全。

蔡英文致詞過程中，有民眾喊出反滲透法要通過、要防範共諜，蔡英文暫停原本的內容，馬上跟台下的支持者說：「會的，反滲透法會通過，預計在12月31日把反滲透法通過」。

蔡英文接著說，蔣中正當總統就想做潛水艦艇，多少任總統想做卻做不成，現在國機國造明年將試飛，國艦國造帶動國防產業在升級，國防國家安全有他在，會再晉級，蔡英文向台下民眾爭取支持，讓她繼續再拚四年。