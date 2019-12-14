民進黨駁斥蔡正元 急於作政治操作令人不齒

國民黨義務副秘書長蔡正元。圖／取自蔡正元臉書。 分享 facebook

針對國民黨副秘書長蔡正元在臉書上，刻意將涉嫌在台南後壁國民黨部放置炸彈的炸彈客阿文與民進黨連結，民進黨發言人何博文表示，民進黨政府嚴厲譴責所有暴力行為，更對於嫌犯持有「撒旦之母」此毀滅性武器感到震驚，感謝也肯定警方快速破案。

何博文說，整起案件社會都在關注，全案仍在調查當中，蔡正元的發言非但對案情沒有任何建設性幫助，反將公安事件做政治性消費，居心為何，不言可喻。

何博文表示，蔡正元過去的選戰風格，經常是捕風捉影，造謠抹黑。此案仍在調查中，蔡正元不關心真相，就急於做政治操作，實令人不齒。