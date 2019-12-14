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誰是正藍軍？ 張善政今先後與傅崐萁黃啟嘉同框喊凍蒜

2019-12-14 18:27聯合報 記者王燕華／花蓮即時報導

國民黨副總統候選人張善政（中）今與無黨籍立委候選人傅崐萁（右3）同框，還高呼凍蒜...
國民黨副總統候選人張善政（中）今與無黨籍立委候選人傅崐萁（右3）同框，還高呼凍蒜。記者王燕華／攝影
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國民黨副總統候選人張善政（左），今到黨提名的花蓮立委候選人黃啟嘉競總，與黃手牽手...
國民黨副總統候選人張善政（左），今到黨提名的花蓮立委候選人黃啟嘉競總，與黃手牽手高呼凍蒜。記者王燕華／攝影
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國民黨副總統候選人張善政今到花蓮先後參加兩場座談會，分別與無黨籍立委候選人傅崐萁、國民黨提名人黃啟嘉同框，兩場都拉手高喊凍蒜，讓座談青年忍不住直問「花蓮到底誰才是正藍軍？」張善政未正面回答，只說「我支持國民黨國會過半」。

花蓮泛藍分裂，傅崐萁和黃啟嘉爭挖藍營選票，都說自己是正藍軍，不但支持者看得霧煞煞，國民黨總統候選人韓國瑜還因此上月27日的取消花蓮行，避免左右為難，從選戰開打後，韓國瑜還沒踏入花蓮。

韓國瑜的搭檔張善政，今天下午到花蓮，先到吉安鄉農會5樓與工商界座談，入場前媒體詢問花蓮泛藍分裂，張善政到底挺誰？他未回應。不過，這場由花蓮張善政之友會舉辦的座談會，傅崐萁也受邀，傅妻花蓮縣長徐榛蔚隨後到場，3人同框，還手拉手高喊凍蒜，張致詞時表示「花蓮選情和總統選情一樣，選一個最強的人，把民進黨下架」。

座談會約一個半小時結束，張善政馬不停蹄趕到黃啟嘉競選總部，和黃啟嘉一起與青年面對面，同樣拉著黃啟嘉的手，高呼「凍蒜」；致詞時推薦黃啟嘉，表示明年要「要讓這樣的立委進立法院」。

現場有青年人發問，到底誰才是正藍軍？張善政先回我不是國民黨，不清楚黨內如何協調黃啟嘉和傅崐萁誰出來，不應該用他的選擇，影響支持者。此時有藍營支持者大呼「你是我們國民黨的副總統，怎麼可以這樣說，應該要給答案，不可以模稜兩可」。

張善政堅持「我支持國民黨國會過半，這就是我的答案」；坐在旁邊的黃啟嘉趕緊跳出來解圍說，張善政站在他的競選總部，「已經很明顯用身體來表達他的選擇」，化解尷尬。

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