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大南方計畫 張景森：目標每年4兆投資至少一半到南台灣

2019-12-14 17:16聯合報 記者周佑政／高雄即時報導

民進黨正副總統候選人蔡英文、賴清德今天在高雄「合體」，宣布「大南方、大發展—南台...
民進黨正副總統候選人蔡英文、賴清德今天在高雄「合體」，宣布「大南方、大發展—南台灣發展計畫」，行政院政務委員張景森進一步說明計畫內容。記者劉學聖／攝影
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民進黨正副總統候選人蔡英文、賴清德今天在高雄「合體」，宣布「大南方、大發展—南台灣發展計畫」。行政院政務委員張景森表示，過去每年的國內投資大約四兆元，基本上都集中在中北部，現在有計畫地來規畫，目標是把每年四兆的投資，至少一半吸引到濁水溪以南，新增的海內外投資，也會優先引導到南部。

張景森也說，未來四年，政府全國公共建設預算約一兆元，其中包括年度預算約1500億元，四年就是6000億，加上已通過的前瞻基礎建設特別條例 ，未來還能編列將近4000億的特別預算，「我們會嚴格遵守區域均衡的角度，控管至少5000億要在濁水溪以南投資」。

蔡英文宣布的南台灣發展計畫涵蓋四大策略，第一、用聚落帶動發展、第二， 用交通連結世界、第三， 用行銷撐新農業、第四，用觀光創造繁榮，盼幫南台灣轉型發展。

這項計畫目前在雲林以南規劃22處「亮點聚落」，例如雲林西螺將發展為冷鏈物流中心、嘉義布袋是沿海水產精品加工、台南南科科學園區，高雄興達港海洋科技產業園區、高雄港亞洲新灣區，屏東則將農業生技園區擴大及升級。

張景森說，以聚落帶動發展，就是透過亮點聚落的投資來帶動。目前規畫了22個亮點，是過去已規畫或既有的再擴充，將來新設的還會逐漸放進來，也是獎勵的重點地區。

張景森提出兩個吸引民間到南台灣的投資策略，第一，民間投資要實施租稅優惠政策。目前只有新市鎮裡面有租稅優惠措施，將來只要政府指定的重點開法地區，一律適用新市鎮優惠措施，例如投資抵減最高可到20%。不動產租稅減低，長期低利優惠貸款，用來吸引民間投資往濁水溪以南來增加。

其次，張景森說，政府也需要做配套軟硬體投資，首先是學術研究機構要增加，強化研發能量，第二是人力人才供給、創業者協助，以及就業者的優質生活與公共措施。

至於這項計畫如何推動，張景森說，「一定是要中央要跟地方一起合作、規畫與執行招商。」

張景森蔡英文2020選舉

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