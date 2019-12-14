親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
卡神養網軍風暴
各黨布局拚立委
政治
軍事
綜合
難買保險的身障

影／馬批蔡英文扼殺公投：別談民主，妳不配！

2019-12-14 16:40聯合報 記者陳煜彬林雍琁陳慧文陳世忠／台北即時報導

國民黨主席吳敦義和前總統馬英九今天(14日)出席「歸僑聯誼會-僑親後援總會成立大會」，雙雙向僑胞喊話，支持國民黨總統候選人韓國瑜。吳敦義在台上從經濟、外交狠批蔡英文無能，呼籲大家一起「下架空心菜，上架中華民國派」。

馬英九今天也是火力全開，致詞時痛批蔡英文不願意也不能捍衛中華民國的主權，執政3年多丟了7個邦交國；也沒有意願與能力捍衛台灣民主，以核養綠公投輸了，蔡居然在今年4月27日參加反核大遊行，但民眾已經否定她的核能主張，怎麼可以這樣做呢？我多次向她喊話，「拜託妳不要再談民主了，因為妳不配！」

前總統馬英九今天中午出席「歸僑聯誼會-僑親後援總會成立大會」，痛批蔡英文總統修法...
前總統馬英九今天中午出席「歸僑聯誼會-僑親後援總會成立大會」，痛批蔡英文總統修法讓公投幾乎無法舉辦。記者陳煜彬／攝影
分享

2020選舉吳敦義馬英九蔡英文

延伸閱讀

蔡英文批對不起市民 韓國瑜：是民進黨對不起高...

遠航是否復飛？蔡英文：交通部會做最好判斷

大陣仗提大南方計畫 蔡英文：放棄承諾的人對不...

馬英九再質疑：蔡英文論文有誠信問題 為何不自...

相關新聞

「芒果乾」指向誰 丟下威權包袱真有用？

2019-12-11 16:11

影／高雄欠債3千億 柯P再轟陳菊：借了幾億？把話講清楚

2019-12-14 16:09

蔡：放棄承諾者對不起高雄人 韓：民進黨對不起高雄人

2019-12-14 17:03

地方黨部被放炸彈 國民黨：類似事件不能再發生

2019-12-14 15:55

台諾如同家人 諾魯總統：北京若接觸是浪費力氣

2019-12-14 15:46

台南黨部被放炸彈 蔡正元：撒旦來了 「之母」是誰？

2019-12-14 14:12

傳世銀要求台籍員工持中國護照 外交部促更正

2019-12-14 13:54

扁當國會助理？ 宅神：可應徵立院餐廳創造再起傳奇

2019-12-14 07:48

高地供水改善 8成費用政院出

2019-12-14 00:47

立院三讀 都市計畫侵權就能告

2019-12-14 00:41

立院三讀 涉間諜罪 最重無期徒刑、終身追訴

2019-12-14 00:41

「重啟核四」公投 後年8月投票

2019-12-14 00:38

美中台三角／中美關係是否已質變？

2019-12-14 00:12

「重啟核四」後年8月公投 黃士修：明年選總統先作選擇

2019-12-13 22:13

反送中讓台獨比率創新高 青壯年寧赴越南不到大陸

2019-12-13 22:12

中選會公告「重啟核四公投」成案 2021年投票

2019-12-13 21:36

民進黨選舉失利竟然要人民反省？柯文哲嘆：天啊！

2019-12-13 21:09

綠營砍到見骨選後合作 顏清標：國民黨憨慢還分裂

2019-12-13 20:14

影／謝龍介到處站台、上談話節目 紓壓方式是演布袋戲

2019-12-13 19:41

反送中發酵 遠見調查藍綠支持度重回小英當選時

2019-12-13 18:09

陳水扁參選夢碎！中選會認定資格不符打回票

2019-12-13 17:36

接連拜訪藍營縣市首長 朱立倫：中央與地方已整合

2019-12-13 16:46

台諾簽署航空服務協定 蔡總統盼開設兩國航線

2019-12-13 16:45

民心動向調查／藍綠支持度反轉 過半民眾贊成增加與大陸互動

2019-12-13 16:34

臭豆腐為國宴菜餚 蔡總統宴請諾魯總統稱「百年首次」

2019-12-13 16:19

游錫堃：2020是台灣關鍵選戰 未來應該是綠紅之爭

2019-12-13 16:15

影／國民黨台南區黨部疑遭置爆裂物 賴清德：暴力不能容許

2019-12-13 15:41

不分區名單被批 宋楚瑜嗆：沒親民黨，柯文哲會連任嗎

2019-12-13 15:20

立院三讀 違法都市計畫訴訟救濟程序更完備

2019-12-13 15:13

台諾簽署航空服務協定 蔡英文盼開設兩國航線

2019-12-13 15:01

百年來第一次 蔡英文國宴款待諾魯總統臭豆腐

2019-12-13 14:25

立院三讀 間諜罪最重無期徒刑終身追訴

2019-12-13 14:11

高雄人對不起台灣？韓競總：交部卡摩天輪對得起高雄？

2019-12-13 13:13

何時與韓同台「看因緣」王金平：我們團隊已經在幫他了

2019-12-13 12:44

台灣規畫六都 柯文哲再轟：怎麼選出最爛的來做

2019-12-13 11:52

阿扁點名參選2024 鄭文燦回應了

2019-12-13 11:46

影／柯文哲：阿扁少算一樣 政治文化可能被柯文哲改變

2019-12-13 11:44

立院三讀 涉間諜罪最重無期徒刑終身追訴

2019-12-13 11:42

蒐整社群情資惹議？ 國安局公開情報中心遭下令裁撤

2019-12-13 11:40
看更多

熱門文章

立委的必勝方程式？柱柱姐要破綠票倉 龍介仙洩5字天機

2019-12-14 09:00

參選夢碎！扁「三聲無奈」：走投無路 只有走上街頭

2019-12-13 18:32

高雄債務嚇跑韓市長？柯文哲嗆陳菊：自己出來講清楚

2019-12-14 11:30

選前之夜凱道路權搶輸民進黨 國民黨一度想去華山草原

2019-12-14 11:44

【重磅快評】臉書清鄉報復民調蓋牌？境外勢力公然介選

2019-12-14 07:14

王金平要歸隊了嗎？ 謝龍介：機緣到就水到渠成

2019-12-14 10:19

盧秀燕批好大膽增加中火生煤機組 率台中艦隊翻中央

2019-12-13 19:36

民進黨選舉失利竟然要人民反省？柯文哲嘆：天啊！

2019-12-13 21:09

扁當國會助理？ 宅神：可應徵立院餐廳創造再起傳奇

2019-12-14 07:48

陳水扁參選夢碎！中選會認定資格不符打回票

2019-12-13 17:36

還原事件原委 陳宜民：朱立倫鼓勵下對推擠便衣警致歉

2019-12-14 15:19

中選會公告「重啟核四公投」成案 2021年投票

2019-12-13 21:36

馬英九再質疑：蔡英文論文有誠信問題 為何不自己捍衛

2019-12-14 14:05

不分區被下架！扁催票出怪招 預告重返國會當助理

2019-12-13 18:14

遠航事件 韓國瑜直指與因慶富案下台的廖燦昌有關

2019-12-13 18:07

蔡英文親解釋「明文規定」陳明文精算選票要維持綠地

2019-12-14 00:35

韓國瑜落跑因前朝負債3千億？陳菊回嗆柯「選舉造勢」

2019-12-13 22:12

蔡英文：我當總統沒日沒夜拚命在做 24小都待命

2019-12-13 20:54

綠營砍到見骨選後合作 顏清標：國民黨憨慢還分裂

2019-12-13 20:14

反送中發酵 遠見調查藍綠支持度重回小英當選時

2019-12-13 18:09

神力女超人遜掉了 賴品妤變成「蟑螂」求選票

2019-12-14 13:53

粉專被消失 韓粉質疑政治陰謀

2019-12-14 00:31

劉宥彤稱郭董半數票不支持柯 柯文哲：郭理論沒錯

2019-12-14 12:11

沒搶到凱道 韓國瑜選前之夜跳點開打、決戰高雄二擇一

2019-12-14 13:36

卓榮泰：民進黨對不起高雄 讓高雄被謊言瀰漫

2019-12-14 13:14

韓國瑜：民進黨執政三年半對不起台灣人民

2019-12-13 20:48

郭台銘回國不到12小時立刻陪子弟兵掃街 暫不談2024

2019-12-14 10:18

門口喊凍蒜 韓國瑜逛中央書局頻比「噓」

2019-12-13 17:47

郭柯合體破矛盾傳聞 郭台銘連說三遍「一定會合作」

2019-12-14 13:53

台中艦隊啟航 韓國瑜：讓欺騙的政府下台

2019-12-14 00:11

反送中讓台獨比率創新高 青壯年寧赴越南不到大陸

2019-12-13 22:12

美中台三角／中美關係是否已質變？

2019-12-14 00:12

青年座談／大學生質疑卡韓說 張善政批民進黨惡劣

2019-12-13 21:55

「重啟核四」後年8月公投 黃士修：明年選總統先作選擇

2019-12-13 22:13

吳斯懷＝萬美玲＝韓國瑜 鄭寶清街頭新看板掀波瀾

2019-12-14 12:18

挺韓最大臉書社團消失 韓辦：呼籲支持者尊重

2019-12-13 18:29

新聞眼／藍綠網軍對戰 像郭靖碰上韋小寶

2019-12-14 00:14

謝龍介：國家機器介入打韓 不及賴初選遭打擊的1/2

2019-12-13 21:19

卜睿哲：韓需向美保證 務實看待中對台挑戰

2019-12-14 08:18

蔡英文指過去三年沒日沒夜 孫大千提出六點質疑

2019-12-14 12:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top