影／馬批蔡英文扼殺公投：別談民主，妳不配！

國民黨主席吳敦義和前總統馬英九今天(14日)出席「歸僑聯誼會-僑親後援總會成立大會」，雙雙向僑胞喊話，支持國民黨總統候選人韓國瑜。吳敦義在台上從經濟、外交狠批蔡英文無能，呼籲大家一起「下架空心菜，上架中華民國派」。

馬英九今天也是火力全開，致詞時痛批蔡英文不願意也不能捍衛中華民國的主權，執政3年多丟了7個邦交國；也沒有意願與能力捍衛台灣民主，以核養綠公投輸了，蔡居然在今年4月27日參加反核大遊行，但民眾已經否定她的核能主張，怎麼可以這樣做呢？我多次向她喊話，「拜託妳不要再談民主了，因為妳不配！」 前總統馬英九今天中午出席「歸僑聯誼會-僑親後援總會成立大會」，痛批蔡英文總統修法讓公投幾乎無法舉辦。記者陳煜彬／攝影 分享 facebook