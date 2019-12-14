影／郭、柯同台：「合作大於競爭」

鴻海創辦人郭台銘與台北市長柯文哲下午為立委候選人站台。立委候選人李縉穎表示，郭台銘剛從美國回來馬上就和柯文哲合體站台，粉碎不和傳言、直指有心政黨刻意見縫插針。柯文哲比表定時間遲到15分鐘，郭台銘緩頰說自己是當地人、比較熟，「早到是應該的」。 台北市長柯文哲（左）與鴻海創辦人郭台銘（右二），下午為立委候選人站台。記者林澔一／攝影 分享 facebook