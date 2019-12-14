影／郭、柯同台：「合作大於競爭」

相關新聞
「芒果乾」指向誰 丟下威權包袱真有用？2019-12-11 16:11
傳世銀要求台籍員工持中國護照 外交部促更正2019-12-14 13:54
賴品妤海報打破傳統 麥克風插入頭髮搶鏡2019-12-14 13:53
郭柯合體破矛盾傳聞 郭台銘連說三遍「一定會合作」2019-12-14 13:53
藍委盼著王金平、郭台銘 與朱立倫組韓國瑜勝選三箭2019-12-14 13:50
沒搶到凱道 韓國瑜選前之夜跳點開打、決戰高雄二擇一2019-12-14 13:36
扁當國會助理？ 宅神：可應徵立院餐廳創造再起傳奇2019-12-14 07:48
高地供水改善 8成費用政院出2019-12-14 00:47
立院三讀 都市計畫侵權就能告2019-12-14 00:41
立院三讀 涉間諜罪 最重無期徒刑、終身追訴2019-12-14 00:41
「重啟核四」公投 後年8月投票2019-12-14 00:38
美中台三角／中美關係是否已質變？2019-12-14 00:12
「重啟核四」後年8月公投 黃士修：明年選總統先作選擇2019-12-13 22:13
反送中讓台獨比率創新高 青壯年寧赴越南不到大陸2019-12-13 22:12
中選會公告「重啟核四公投」成案 2021年投票2019-12-13 21:36
民進黨選舉失利竟然要人民反省？柯文哲嘆：天啊！2019-12-13 21:09
綠營砍到見骨選後合作 顏清標：國民黨憨慢還分裂2019-12-13 20:14
影／謝龍介到處站台、上談話節目 紓壓方式是演布袋戲2019-12-13 19:41
反送中發酵 遠見調查藍綠支持度重回小英當選時2019-12-13 18:09
陳水扁參選夢碎！中選會認定資格不符打回票2019-12-13 17:36
接連拜訪藍營縣市首長 朱立倫：中央與地方已整合2019-12-13 16:46
台諾簽署航空服務協定 蔡總統盼開設兩國航線2019-12-13 16:45
民心動向調查／藍綠支持度反轉 過半民眾贊成增加與大陸互動2019-12-13 16:34
臭豆腐為國宴菜餚 蔡總統宴請諾魯總統稱「百年首次」2019-12-13 16:19
游錫堃：2020是台灣關鍵選戰 未來應該是綠紅之爭2019-12-13 16:15
影／國民黨台南區黨部疑遭置爆裂物 賴清德：暴力不能容許2019-12-13 15:41
不分區名單被批 宋楚瑜嗆：沒親民黨，柯文哲會連任嗎2019-12-13 15:20
立院三讀 違法都市計畫訴訟救濟程序更完備2019-12-13 15:13
台諾簽署航空服務協定 蔡英文盼開設兩國航線2019-12-13 15:01
百年來第一次 蔡英文國宴款待諾魯總統臭豆腐2019-12-13 14:25
立院三讀 間諜罪最重無期徒刑終身追訴2019-12-13 14:11
高雄人對不起台灣？韓競總：交部卡摩天輪對得起高雄？2019-12-13 13:13
何時與韓同台「看因緣」王金平：我們團隊已經在幫他了2019-12-13 12:44
台灣規畫六都 柯文哲再轟：怎麼選出最爛的來做2019-12-13 11:52
阿扁點名參選2024 鄭文燦回應了2019-12-13 11:46
影／柯文哲：阿扁少算一樣 政治文化可能被柯文哲改變2019-12-13 11:44
立院三讀 涉間諜罪最重無期徒刑終身追訴2019-12-13 11:42
蒐整社群情資惹議？ 國安局公開情報中心遭下令裁撤2019-12-13 11:40
影／阿扁預言少算一樣？柯文哲：我可能改變台灣政治文化2019-12-13 11:37
熱門文章
立委的必勝方程式？柱柱姐要破綠票倉 龍介仙洩5字天機2019-12-14 09:00
參選夢碎！扁「三聲無奈」：走投無路 只有走上街頭2019-12-13 18:32
【重磅快評】臉書清鄉報復民調蓋牌？境外勢力公然介選2019-12-14 07:14
盧秀燕批好大膽增加中火生煤機組 率台中艦隊翻中央2019-12-13 19:36
王金平要歸隊了嗎？ 謝龍介：機緣到就水到渠成2019-12-14 10:19
高雄債務嚇跑韓市長？柯文哲嗆陳菊：自己出來講清楚2019-12-14 11:30
民進黨選舉失利竟然要人民反省？柯文哲嘆：天啊！2019-12-13 21:09
陳水扁參選夢碎！中選會認定資格不符打回票2019-12-13 17:36
扁當國會助理？ 宅神：可應徵立院餐廳創造再起傳奇2019-12-14 07:48
「韓國瑜總統後援會」被消失 臉書：違反社群守則2019-12-13 14:55
選前之夜凱道路權搶輸民進黨 國民黨一度想去華山草原2019-12-14 11:44
中選會公告「重啟核四公投」成案 2021年投票2019-12-13 21:36
不分區被下架！扁催票出怪招 預告重返國會當助理2019-12-13 18:14
遠航事件 韓國瑜直指與因慶富案下台的廖燦昌有關2019-12-13 18:07
民心動向調查／藍綠支持度反轉 過半民眾贊成增加與大陸互動2019-12-13 16:34
蔡英文親解釋「明文規定」陳明文精算選票要維持綠地2019-12-14 00:35
韓國瑜落跑因前朝負債3千億？陳菊回嗆柯「選舉造勢」2019-12-13 22:12
蔡英文：我當總統沒日沒夜拚命在做 24小都待命2019-12-13 20:54
綠營砍到見骨選後合作 顏清標：國民黨憨慢還分裂2019-12-13 20:14
反送中發酵 遠見調查藍綠支持度重回小英當選時2019-12-13 18:09
張善政指小英沒生小孩 朱立倫看完金智英：要尊重女性2019-12-13 16:06
粉專被消失 韓粉質疑政治陰謀2019-12-14 00:31
韓國瑜：民進黨執政三年半對不起台灣人民2019-12-13 20:48
門口喊凍蒜 韓國瑜逛中央書局頻比「噓」2019-12-13 17:47
台中艦隊啟航 韓國瑜：讓欺騙的政府下台2019-12-14 00:11
蔡英文多次到台中拔樁 韓國瑜：來100次也不會讓人滿意2019-12-13 15:52
反送中讓台獨比率創新高 青壯年寧赴越南不到大陸2019-12-13 22:12
不分區名單被批 宋楚瑜嗆：沒親民黨 柯文哲會連任嗎？2019-12-13 15:20
郭台銘回國不到12小時立刻陪子弟兵掃街 暫不談20242019-12-14 10:18
「重啟核四」後年8月公投 黃士修：明年選總統先作選擇2019-12-13 22:13
青年座談／大學生質疑卡韓說 張善政批民進黨惡劣2019-12-13 21:55
美中台三角／中美關係是否已質變？2019-12-14 00:12
張善政指蔡沒生小孩挨轟失言 韓國瑜：他比較純潔2019-12-13 16:08
挺韓最大臉書社團消失 韓辦：呼籲支持者尊重2019-12-13 18:29
韓國瑜體驗薰衣草淨身儀式 建議蔡英文也來紓壓2019-12-13 16:30
謝龍介：國家機器介入打韓 不及賴初選遭打擊的1/22019-12-13 21:19
卜睿哲：韓需向美保證 務實看待中對台挑戰2019-12-14 08:18
台南疑似爆裂物 賴惠員懷疑「韓粉」 蔡育輝痛斥抹黑2019-12-13 19:23
國民黨批農委會「三騙」 一手炮製「花生之亂！」2019-12-13 15:32
立院三讀 都市計畫侵權就能告2019-12-14 00:41
留言