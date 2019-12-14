郭柯合體破矛盾傳聞 郭台銘連說三遍「一定會合作」

鴻海集團創辦人郭台銘、民眾黨主席柯文哲今中午到新北市板橋深丘福德宮參拜，並幫子弟兵車隊大掃街。今郭台銘都不太開口談，改由「郭家軍」李縉穎代表郭、柯兩人發言；媒體追問郭，未來郭柯兩陣營放話可避免嗎？郭終於透露「我們一定會合作、一定會合作、一定會合作」。

郭、柯今陪同新北市土城三峽選區立委候選人「郭家軍」李縉穎及民眾黨新北市板橋東區候選人吳達偉「縱貫板土三」車隊掃街。

郭台銘今準時到場，因為柯遲約10分鐘，郭還先到旁邊休息等他。郭原本穿著自己和李縉穎的的背心，等柯到場後，又加上一件民眾黨背心，兩人一見面，柯文哲就向郭台銘寒暄剛從美國回來的話題，柯也發現郭穿兩件背心。

兩人拜廟完後，郭、柯、李、吳4人步出福德宮受訪。有別於以往大頭站中間，今天李縉穎及吳達偉站在中間，郭和柯分別站在兩側，並由李縉穎和吳達偉「代表柯文哲及郭台銘發言」。

李縉穎發表3點聲明，第一近日郭赴美，傳郭柯矛盾，別陣營見縫插針；話題到此，柯聽到「郭柯矛盾」時，在一旁露出狐疑不解的表情。李縉穎說，今郭柯「身體力行站台澄清」，雙方「合作大於競爭」，柯希望席次極大化，郭希望第三勢力極大化，並無衝突，「求同存異、異中求同」。

第二，民進黨最近有影片指高雄人對不起台灣，呼籲民進黨，四年來一黨獨大完全執政，卻展現權力的傲慢，沒有檢討自己還檢討人民，指李和吳這「關鍵兩席」希望大黨不過半、第三勢力極大化。第三，「2024太遙遠，2020先看李縉穎及吳達偉」，讓第三勢力在國會衝出空間，有更大的選擇。

該場合柯文哲都沒有受訪，郭台銘則頻被媒體問及郭柯合作，是否再避免互相放話？原幕僚提醒說「合作大於競爭」，郭台銘自己連說三遍合作，表示「我們一定會合作、一定會合作、一定會合作」。媒體追問郭等柯等10分鐘？郭台銘說，沒有關係，這地方（板橋）他熟，他是這地方長大，早到是應該。