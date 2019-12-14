賴品妤海報打破傳統 麥克風插入頭髮搶鏡

民進黨第12選區立委候選人賴品妤，為讓民眾更了解其政策及宣傳，除了發送政見傳單外，也在臉書粉絲頁上公布競選海報，除了正規海報外，還多了2款不同風格海報，打破傳統、展現年輕世代創意。

除了一般正規的競選海報外，賴品妤團隊創意發想並公布「復古」、「EVA」另外2款海報。復古款的海報是向80年代影視雜誌、專輯封面風格「致敬」，因此賴品妤以清新造型形象來拍攝。而「EVA」版則是以「新世紀福音戰士」為概念主軸，將動畫中的強力護盾「AT力場」融入標語與視覺畫面。

此外，許多民眾還發現有一張「隱藏版」的競選海報，賴品妤表示，要解鎖隱藏版海報須達到破100則留言數、超1450按讚數、過111分享次數等3項門檻，引發網友踴躍參與。

截至為止，留言按讚及分享數已突破249留言、3500按讚數及164次分享，至於「隱藏版」競選海報設計內容到底是什麼？其實就是賴品妤在參選記者會上「頭入選戰」鞠躬，並把麥克風插入頭髮的意外再次運動，並將其事件設計成「麥克風」版競選海報。