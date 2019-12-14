藍委盼著王金平、郭台銘 與朱立倫組韓國瑜勝選三箭

新北市前市長朱立倫接任國民黨總統候選人韓國瑜競選總部主委後，快速整合黨內要角與青壯派，穩定韓選情，成韓吹反攻號角第一張王牌。藍委點名，若立委王金平與鴻海創辦人郭台銘也願接棒挺韓，三人將是韓勝選3箭。

被歸為韓家軍的立委陳學聖表示，朱立倫確實讓韓國瑜選情穩定下來，若王金平與郭台銘也願表態支持挺韓，就象徵泛藍真的大團結，有助於韓整體選戰氣勢再提升，與民進黨總統候選人蔡英文將更有一搏空間。

2020總統大選進衝刺期，朱立倫接連整合與勤跑基層動作，讓國民黨內對韓國瑜選情重燃希望。看到韓陣營加入朱元素後產生的正向化學變化，爭取連任的黨籍立委點名，若選戰末期王金平與郭台銘願相挺，韓要勝選就不是夢想。

因王金平近日曾表示，會輔選國民黨立委候選人，國民黨立委選得好也加減能幫國民黨總統候選人。多位國民黨立委都私下分析，王對是否表態挺韓國瑜，似已出現轉圜。

陳學聖表示，選戰進入最後決戰期，韓國瑜在整體選戰策略上，不能再寄望有綠營人士起義來歸，更重要的是要穩住泛藍整體支持，讓票開出來就有勝選機會。陳說，朱立倫彌補韓不足，快速整合黨內要角，讓韓選情穩定下來，就是因朱讓大家看到團結。

「還是期待王金平能相挺韓國瑜」，陳學聖指出，過去王在立院都是扮演團結黨團、協調紛爭的關鍵角色，相信在朱立倫努力下，王在關鍵時刻不會讓自己成為斷橋的人。