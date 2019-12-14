沒搶到凱道 韓國瑜選前之夜跳點開打、決戰高雄二擇一

2020選戰倒數，擅長造勢活動的國民黨總統候選人韓國瑜也將回歸街頭，從下周起至投票日前連續4周，在北、北、中、高4都舉辦大型造勢活動，以區域號召、動員方式全力凝聚人氣，為勝選最後一哩路放手一搏。

也因為韓國瑜選前祭出「民調蓋牌」奇招，選前黃金周與選前之夜跳點大造勢等造勢活動成敗，也被視為能否證明勝選實力、衝出選票關鍵。

力拚總統大選勝選，韓國瑜10月中起從南台灣出發，展開全台傾聽之旅，截至目前為止，除花蓮縣與金門縣外，其餘20縣市均已造訪，目前已啟動第二輪基層走訪，要補強之前疏漏之處，強化支持者支持向心。

而隨選戰倒數，韓國瑜將重啟擅長的造勢活動，要為選戰最後加溫，北中南將成最後造勢重點城市。目前規劃，除21日將在高雄市舉辦挺韓大遊行，力抗罷韓遊行外。29日更規劃決戰中台灣，要再號召50萬支持者在台中舉行大造勢。

選前黃金週的1月4日、5日，韓國瑜將回防北台灣，預計要在台北市舉辦首都大造勢，新北市也規劃在二重疏洪道重現9月8日三重大造勢盛況。1月10日選前之夜，韓則規劃將在台北、高雄2地跳點開打，從首都回歸高雄最後決戰。

但黨務人士表示，因場地因素，選前黃金周與選前之夜舉辦地點仍在最後評估，其中黃金週原規劃1月4日在台北市，若真借不到場地，可能與新北市造勢合併舉辦。

至於選前之夜，黨務人士說，除場地因素，還要考慮支持者動員與參與最大能量，原本確實規劃南北動員兩地開打，韓國瑜「先北後高」的「跳點」出席位造勢活動掀高潮，但考慮要凝聚出最大人氣，也不排斥「集中一場」，就辦在高雄。

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹則表示，地方一直希望韓國瑜能來台北辦造勢晚會，若不得已黃金周造勢與新北合辦，選前之夜台北市一定要想辦法拚一場。