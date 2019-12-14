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吳斯懷＝萬美玲＝韓國瑜 鄭寶清街頭新看板掀波瀾

2019-12-14 12:18聯合報 記者張裕珍／桃園即時報導

總統立委選舉倒數27天，藍綠攻防激烈，爭取連任的桃園第4選區立委候選人鄭寶清近日在桃園區掛出多面競選看板，以「下架吳斯懷、下架親中黨」為題，放上同選區國民黨競爭對手萬美玲、總統候選人韓國瑜等人頭像，寫下「吳斯懷＝萬美玲＝韓國瑜＝葉毓蘭」，立刻掀起不少討論，也讓第4選區選戰攻防增添話題。

萬美玲說，看到對手的看板內容「自己是一笑置之，不會放在心上」，指這是鄭寶清向來的選舉手法，總是會操弄意識形態，企圖掩蓋自己擔任立委以來毫無政績的事實，相信選民眼睛是雪亮的，會認同自己耕耘桃園18年的各項努力建樹。

由於看板也將國民黨不分區排第4的吳斯懷與韓國瑜、不分區第2名葉毓蘭連結在一起，身為韓國瑜桃園競選總部總幹事的梁為超認為，吳斯懷被列入國民黨不分區，確實有些爭議，也影響總統立委局勢，是不爭的事實，尤其衝擊到政黨票，從可能預估15、16席跌至12、13席，但並不代表吳斯懷等於萬美玲或等於韓國瑜，吳斯懷與地方連結不深，也毫無互動。

梁說，萬美玲為5連霸議員，深根地方教育發展，韓國瑜在各地也有廣大支持者，相信2人對於被與吳斯懷爭議人物連結無奈也很無辜，他認為，民進黨陣營不需要做這樣不當連結的操作，應該要拿出實質政績宣傳，打場正向選舉，不要再做不入流的選舉花招。

鄭寶清爭取連任，陸續在桃園多個路口掛出「成功爭取3千億元，建設大桃園」等大型選舉看板，近月因香港反送中事件，也在桃園大興西路一間知名汽車旅館旁掛出「挺香港、爭民主」的大型看板，並放上港警驅離示威民眾的照片，最近又在文中路、泰昌十三街等處掛上多面新看板，首度打出「下架吳斯懷、下架親中黨」的口號。

這面新看板上方仍有競選主軸「總統選小英、立委選寶清，2020台灣一定贏」等字樣，並放上鄭寶清與蔡英文總統、副總統候選人賴清德、桃園市長鄭文燦等合體照片，但下方則放了代表國民黨參選總統立委選舉的4人頭像，分別為吳斯懷、萬美玲、韓國瑜與葉毓蘭，並將被指有統派色彩的吳斯懷以「=等號」與其他3人做連結。

為何在選區掛起韓國瑜=吳斯懷=葉毓蘭看板？鄭寶清強調，先前從香港反送中運動剛開始時，就已經率先在桃園街頭掛起撐香港的看板，表達對爭取人權、支持民主的認同，很多年輕朋友也深感認同，對於看到印象中富麗蓬勃的香港，被一國兩制掐限不起，感到惋惜。

鄭寶清認為，但國民黨卻還提名一直發言反對反送中運動的前警大教授葉毓蘭，甚至是前往對岸聽訓、唱中共國歌的吳斯懷在不分區安全名單裡，這更讓許多民眾無法接受，因此才想掛看板請教國民黨提名的立委候選人萬美玲，究竟對反送中、一國兩制的看法是什麼？也希望萬美玲能表態，是否態度跟韓國瑜、吳斯懷、葉毓蘭一樣？

爭取連任的桃園第4選區立委候選人鄭寶清近日在桃園區掛出多面競選看板，以「下架吳斯...
爭取連任的桃園第4選區立委候選人鄭寶清近日在桃園區掛出多面競選看板，以「下架吳斯懷、下架親中黨」為題，放上國民黨競爭對手萬美玲、總統候選人韓國瑜等人頭像，寫下「吳斯懷＝萬美玲＝萬美玲＝韓國瑜＝葉毓蘭」，立刻掀起不少討論，也讓第4選區選戰攻防增添話題。記者張裕珍／攝影
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韓國瑜吳斯懷鄭寶清

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