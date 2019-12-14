為奧運健兒打氣　蔡英文：打造最適合選手發展的環境

總統蔡英文今天上午前往桃園高鐵站前廣場，出席LOVE TAIWAN！總統為選手打氣萬人健走活動，為即將出征2020東京奧運的台灣健兒加油打氣，蔡英文表示，2020東京奧運期待我們的奪牌數一定要超越里約奧運的奪牌數，要有好的成績不只是選手要努力，政府也要全力打造最適合選手發展的環境，來做選手堅強的後盾。

蔡英文說，東京2020的奧運再過七個多月就要開始了，我們選手也在積極的備戰，準備為台灣贏得最好的成績，那東京離我們很近，相信到時候會有很多民眾直接到現場幫我們的選手加油。

2020東京奧運期待我們的奪牌數一定要超越里約奧運的奪牌數。要有好的成績不只是選手要努力，政府也要全力打造最適合選手發展的環境，來做選手堅強的後盾。

那這三年來我們的體育預算逐步增加，投入體育的總預算已經成長將近百分之七十，我們把這百分之七十的預算改善基層的運動設施，也納入前瞻計畫，也整合民間力量，全方位來強化體育環境。

每年分別編列3億的經費，投入2020東京奧運的奪金計畫，以及備戰2024年的巴黎奧運，我們為教練跟選手提供客製化的服務跟訓練，希望幫每一個選手爭取在奧運亮相的機會；也希望所有的選手在人生的每一個階段都得到充裕的支持，所以積極落實基層選手的輔導跟照顧，強化獎助的機制，提供的學雜費 生活照顧跟課業輔導。