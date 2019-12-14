劉宥彤稱郭董半數票不支持柯 柯文哲：郭理論沒錯

親民黨不分區名單的郭董愛將永齡基金會執行長劉宥彤日前稱，至少有50%的郭粉就是不喜歡柯文哲，郭董的票根本就灌不進民眾黨。對此，台北市長柯文哲今重申，郭董理論也沒有錯，他說他的選票可以支持柯文哲就支持柯文哲，不能支持柯文哲就支持親民黨，也滿符合事實的。

民眾黨今天上午召開「民眾百萬捐款 文卿號召千人入黨」記者會，會後接受媒體聯訪。媒體好奇柯中午和鴻海集團創辦人郭台銘要同台，但兩人目前面臨「分手」狀態，柯對記者說，這是你講的，奇怪了。

柯表示，他講過，如果郭台銘跟他完全一樣，那同樣一個黨就好，這個是一個新的政治概念，10件事情有5件可以合作，那就5件合作，5件不能合作，就各幹各的，難道為了那5件不同，能合作的也不合作，這沒有道理。他批評台灣現在政治就是黨同伐異，同一黨的不管做甚麼壞事我都Cover你，不同黨的不管幹甚麼好事我都杯葛你，「不是這樣嘛！」