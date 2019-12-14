宋楚瑜嗆柯一選舉就抓狂 柯文哲：黃珊珊是溝通者

民眾黨與親民黨合作關係破裂？台北市長柯文哲昨稱民眾黨不分區名單比親民黨強多了，遭親民黨總統候選人宋楚瑜反嗆「一到選舉就抓狂」，並表示沒有親民黨支持柯文哲第二任可以連任嗎？對此，柯文哲今天上午感謝2位親民黨的戰友，表示「108年選舉的確受到親民黨市議員黃珊珊、林國成很多的幫忙」，稱兩人在他第一個任期也給他很多幫助，還說媒體說的都是見縫插針。

民眾黨今天上午召開「民眾百萬捐款 文卿號召千人入黨」記者會，會後接受媒體聯訪。媒體好奇民眾黨與親民黨近期為了爭取政黨票雙方撕破臉，對此，柯文哲說，不要說撕破臉，他是「國富論」作者亞當斯密的信徒，每個人還是追求他的最大利益，合起來還是國家的最大利益。

宋楚瑜昨日反批柯文哲說「沒有親民黨支持，你（指柯文哲）第二任可以連任嗎？台灣人要選一個有情有義、認真做事的人，不要選舉的時候就抓狂了。」對此柯文哲說，不會啦，他是外科出身的，性格超乎異常的冷靜，強調與親民黨是競合關係，競爭中還是有合作。

宋楚瑜現在提到柯就有情緒，柯稱沒事，只是透過中間人、媒體傳話，傳來傳去反而更糟糕；媒體追問說，宋說做人要有情有義，是否暗指柯無情無義？柯文哲回應說「像你這種就是典型的挑撥離間。」

柯說，穩定的政治性格還是很重要，後來他發現像鴻海集團創辦人郭台銘在講話，他就說這是大老闆講的話，聽到後來會睡不著覺，但發現這是對的，成大事者本來就是這種個性，認為媒體說的都是見縫插針。