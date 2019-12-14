馬英九板橋輔選大批民進黨 高喊要民眾下架蔡英文

前總統馬英九今到板橋幫國民黨立委候選人柯志恩站台輔選，馬英九除了盼民眾能支持柯志恩及總統候選人韓國瑜外，也對民進黨做出批評，並提出總統蔡英文3大缺點，要民眾一起下架蔡英文。

柯志恩今舉辦「溪崑後援會」成立大會，並在後援會辦理農產品銷售活動活絡農業經濟，現場民眾熱烈支持，一早現場就擠滿後援會場。

馬英九一到現場後，支持民眾立刻湧上前去大聲呼喊「馬總統」，搶著與馬拍照留念，當年魅力絲毫不減，儘管太陽刺眼，但馬還親民的拿下眼鏡讓民眾好拍照。

致詞時馬英九表示，柯志恩過去表現亮眼，不管是在台大校長拔管案、台南補習班狼師案，或是在能源供電、故宮整修等文化議題上都十分優秀。

轉頭談到民進黨，馬英九說，民進黨執政3年多民不聊生，蔡英文卻說台灣經濟是近3年最好的，並問現場支持者蔡英文什麼最好？馬解答。「最會自我感覺良好！」

馬一一舉例蔡政府種種為人詬病的作為，如高喊台商回流七千億，卻遭經濟部次長打臉；馬政府任內邦交國為22個，蔡英文執政後秒速減少僅剩15個，是30年來邦交國斷得最多的總統。

「但蔡英文卻不緊張，外交部長也不下台耶」，馬說，蔡英文口口聲聲說要「顧主權」、「捍衛民主自由」，但卻不在意邦交國，「邦交國都丟光了，誰還承認台灣？」

此外，去年11月24日九合一大選公投中，多數民意贊同以核養綠，但蔡英文事後卻參加反核運動，馬英九問，「這樣是維護民主正義？」

馬英九又說，近日國民黨總統候選人韓國瑜面臨砂石場案，蔡英文對此表示，政治人物尤其是總統候選人，面對外界質疑一定要說清楚，不然他的選民也不會看好。

「這句話講得很好！但她怎麼不做呢？怎麼不出來說清楚論文問題呢？」馬英九接著說，由此可見蔡英文有3大缺點，就是沒有能力也沒有意願捍衛中華民國主權、台灣民主及自己的誠實。