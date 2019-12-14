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影／賴清德催票票入匭 籲讓林岱樺得票破8成

2019-12-14 12:05聯合報 記者王昭月／高雄即時報導

民進黨副總統候選人賴清德今早在高雄先後替立委參選人林岱樺及邱議瑩站台，他扮強力催票機，喊出「三張選票顧台灣」，呼籲選民明年元月11日投票日， 票票入匭。

高雄第四選區立委林岱樺今早成立仁武區競選總部，民進黨副總統候選人賴清德、高雄市前議長康裕成及邱俊憲、江瑞鴻、林智鴻及前議員沈英章等多名市議員到場助陣。

賴清德約10點半抵達會場，偕林岱樺大進場時，支持民眾爭相握手，熱情破票，賴致贈林岱樺包子與粽子，祝福當選，致詞後兩人更象徵性把總統「英德配」及立委、政黨票等3張選票投入票匭，催票功夫做到極致。

賴清德稱許林岱樺問政認真負責，除了選區事務外，也擴大問政層級到民眾關注的事務，林讓他印象深刻的一幕是在一場告別式，當時她幾乎90度彎腰向場上人士致意。

賴清德表示，縣市合併後，高雄市仍有眾多農民待政府照顧，目前小英總統推出農業保險、農民保險等多項措施，未來農民能如勞工一樣領到「退休金」，此外育兒津貼加碼到5000元，日後也將推長照2.0加強版，這些都代表民進黨是最照顧人民的政黨。

這次「英德配」抽中3號，賴清德順勢喊出3票顧台灣，他要選民投票時，票投民進黨英德配及林岱樺，讓林的得票衝破8成。

賴清德強力催票，喊出三票顧台灣。記者王昭月／攝影
賴清德強力催票，喊出三票顧台灣。記者王昭月／攝影
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賴清德今早替林岱樺站台，送她包子與粽子，祝福當選。記者王昭月／攝影
賴清德今早替林岱樺站台，送她包子與粽子，祝福當選。記者王昭月／攝影
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抽中3號的「英德配」，喊出三票顧台灣。記者王昭月／攝影
抽中3號的「英德配」，喊出三票顧台灣。記者王昭月／攝影
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林岱樺賴清德民進黨

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