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柯文哲號召百萬捐款千人入黨 再嗆陳菊出來說明

2019-12-14 10:54攝影中心 記者曾吉松／即時報導

民眾黨黨主席柯文哲上午出席民眾百萬捐款號召千人入黨記者會，受訪時針對他說過韓國瑜出來參選總統是因為高雄財政困難，再嗆總統府秘書長陳菊應親自出來說清楚講明白高雄的財政。

民眾黨黨主席柯文哲上午出席民眾百萬捐款號召千人入黨記者會，受訪時再嗆總統府秘書長...
民眾黨黨主席柯文哲上午出席民眾百萬捐款號召千人入黨記者會，受訪時再嗆總統府秘書長陳菊應親自出來說清楚講明白高雄的財政。記者曾吉松／攝影
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民眾黨黨主席柯文哲上午出席民眾百萬捐款號召千人入黨記者會，受訪時再嗆總統府秘書長...
民眾黨黨主席柯文哲上午出席民眾百萬捐款號召千人入黨記者會，受訪時再嗆總統府秘書長陳菊應親自出來說清楚講明白高雄的財政。記者曾吉松／攝影
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民眾黨黨主席柯文哲（右）上午出席民眾百萬捐款號召千人入黨記者會。記者曾吉松／攝影
民眾黨黨主席柯文哲（右）上午出席民眾百萬捐款號召千人入黨記者會。記者曾吉松／攝影
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民眾黨黨主席柯文哲（右）上午出席民眾百萬捐款號召千人入黨記者會。記者曾吉松／攝影
民眾黨黨主席柯文哲（右）上午出席民眾百萬捐款號召千人入黨記者會。記者曾吉松／攝影
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韓國瑜陳菊捐款

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