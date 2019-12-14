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立院三讀 涉間諜罪 最重無期徒刑、終身追訴

2019-12-14 00:41聯合報 記者蔡晉宇／台北報導

立法院院會昨天三讀通過「國家情報工作法」部分條文修正案。 記者林麗玉／攝影
立法院院會昨天三讀通過「國家情報工作法」部分條文修正案。 記者林麗玉／攝影
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繼「國安五法」完成修法、「反滲透法」草案逕付二讀後，立法院昨天三讀通過「國家情報工作法」部分條文修正案，再度修法加重涉犯間諜罪刑度，最重無期徒刑，追訴期終身。

民進黨立院黨團昨天在院會挾人數優勢表決，將「情工法」修正案完成三讀。修正後條文明定，若從事間諜行為，將情資來源、情報人員身分、行動、通訊安全等重要訊息，洩漏、交付給外國勢力與境外敵對勢力，原可處七年以上有期徒刑，修正後刑期提高為無期徒刑或十年以上有期徒刑，追訴期改為終身。

另外，這次修法也將情報機關蒐集偵防業務範圍，增列「關鍵技術產業」，情報機關偵防國安資訊的範圍，從原政治軍事範圍擴大到經濟範圍；至於擁有網路戰聯隊的「國防部資電作戰指揮部」，則視同情報機關。修法並大幅加重現役、或退離職未滿五年情報人員涉犯間諜案的刑責。

修法也通過情報人員或情報協助人員假借第九條及第十條職務掩護措施之權力機會或方法而犯罪者，加重其刑至二分之一。犯前項之罪，圖自己或其他私人不法利益，因而獲得利益者，得併科新台幣一千萬元以下罰金。

若違法洩漏或交付第八條第一項資訊者，將處七年以上有期徒刑；違法刺探或收集者，處三年以上十年以下有期徒刑；違法毀棄、損壞、或隱匿，處三年以上七年以下有期徒刑，得併科新台幣兩百萬元以下罰金。

間諜國安民進黨反滲透法國防部

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