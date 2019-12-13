「重啟核四」後年8月公投 黃士修：明年選總統先作選擇

中選會今天召開委員會議，審議「核能流言終結者」創辦人黃士修提出的「您是否同意核四啟封商轉發電？」全國性公民投票案，由於連署人數已達法定門檻，決議依法公告此公投案成立，成為編號第17案的全國性公民投票案，將在2021年8月28日舉行公民投票。

黃士修晚間在臉書表示，他雖身為「重啟核四公投」領銜人，但榮耀屬於所有志工和支持者，「在這個13號星期五，中選會終於宣告核四公投成案。沒有各位的努力，不會有這一刻，這個功勞是屬於所有人的。」

「不過，你們知道我的個性，我絲毫不敢鬆懈，這是身為領銜人的責任。」黃士修表示，從以核養綠公投通過，到重啟核四公投成案，還有正在行政訴訟的核能減煤公投、核電延役公投，「我們一路上面對的是蔡英文政府與反核利益集團的全面性打壓」，「2020年1月11日的總統大選，是2018年11月24日公民投票的延續，我們必須再次做出選擇」。

黃士修表示，早在楊蕙如網軍事件爆發之前，「我們就已經觀測到，存在大量假名寫手投書、側翼粉專護航帶風向」，它們擁有政府規模的龐大資源和專職人力，透過各大媒體管道推播中央廚房的說帖，「相較之下，我們只是一群平凡人，有自己的工作、自己的生活，利用業餘時間從事公共倡議」。

他批評，蔡英文總統害怕核四公投影響她的連任，6月時就下令立法院在一天之內修法，把核四公投丟到2021年8月第4個周六，「為了她一個人的權力私慾，踐踏民主前輩的屍骨。那可是台灣人流血爭取來的民主！」