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社群媒體選舉戰：從「兩大戰場」看2020大選

「重啟核四」後年8月公投 黃士修：明年選總統先作選擇

2019-12-13 22:13聯合報 記者林河名／台北即時報導

中選會今天召開委員會議，審議「核能流言終結者」創辦人黃士修提出的「您是否同意核四啟封商轉發電？」全國性公民投票案，由於連署人數已達法定門檻，決議依法公告此公投案成立，成為編號第17案的全國性公民投票案，將在2021年8月28日舉行公民投票。

黃士修晚間在臉書表示，他雖身為「重啟核四公投」領銜人，但榮耀屬於所有志工和支持者，「在這個13號星期五，中選會終於宣告核四公投成案。沒有各位的努力，不會有這一刻，這個功勞是屬於所有人的。」

「不過，你們知道我的個性，我絲毫不敢鬆懈，這是身為領銜人的責任。」黃士修表示，從以核養綠公投通過，到重啟核四公投成案，還有正在行政訴訟的核能減煤公投、核電延役公投，「我們一路上面對的是蔡英文政府與反核利益集團的全面性打壓」，「2020年1月11日的總統大選，是2018年11月24日公民投票的延續，我們必須再次做出選擇」。

黃士修表示，早在楊蕙如網軍事件爆發之前，「我們就已經觀測到，存在大量假名寫手投書、側翼粉專護航帶風向」，它們擁有政府規模的龐大資源和專職人力，透過各大媒體管道推播中央廚房的說帖，「相較之下，我們只是一群平凡人，有自己的工作、自己的生活，利用業餘時間從事公共倡議」。

他批評，蔡英文總統害怕核四公投影響她的連任，6月時就下令立法院在一天之內修法，把核四公投丟到2021年8月第4個周六，「為了她一個人的權力私慾，踐踏民主前輩的屍骨。那可是台灣人流血爭取來的民主！」

黃士修說，這是一場長期戰爭，「請大家不要忘記這4年民進黨完全執政累積的民怨」，「尤其在公投通過後，蔡英文政府更變本加厲，扭曲全國人民的意志」，呼籲支持者在明年總統大選投票時「必須再次做出選擇」。

中選會今天公告「核能流言終結者」創辦人黃士修提出的「您是否同意核四啟封商轉發電？...
中選會今天公告「核能流言終結者」創辦人黃士修提出的「您是否同意核四啟封商轉發電？」全國性公民投票案成立，將在2021年8月28日舉行公民投票。黃士修晚間在臉書貼文，並批評「台灣民主已被掠奪」。圖／取自黃士修臉書
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公投核四投票

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