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反送中讓台獨比率創新高 青壯年寧赴越南不到大陸

2019-12-13 22:12聯合報 記者陳宛茜／即時報導

香港反送中事件不僅改變藍綠兩黨的支持度，連帶影響民心動向。遠見雜誌發表的最新調查指出，希望兩岸關係永遠維持現狀的比率來到史上新高21.4%，「贊成台灣獨立」的比率是四年來最高，三成民眾對大陸印象變差，30到39歲青壯年赴越南發展的意願更首度超越去大陸。不過，認為應該增加與大陸交流的意見也超過六成。

遠見雜誌與「遠見研究調查」每年進行一次「台灣民心動向大調查」，詢問民眾對時事、兩岸關係等看法，

今年的調查指出，中國大陸對「反送中」的處理方式，導致台灣民眾對中國大陸的負面印象變高。今年有30.7％的人對大陸整體印象「變差」，比去年增加13.9個百分點，僅25.9％回答「變好」，大幅減少22.9個百分點。

民眾對大陸印象變差，也影響到去大陸投資、工作或求學的意願。儘管大陸仍是首選，但願意的比率從去年的34.4％降至今年的18.2％，減少16.2個百分點。最重大的變化是，各年齡層均全面衰退，創下遠見調查以來的新低紀錄。其中，30至39歲願意去越南發展（23.2％）的比例，還首次超越中國大陸（20.9％）。

儘管民眾對大陸印象變差，去大陸發展的意願也大幅降低，卻有63.6％的民眾認為台灣與中國大陸應該「增加互動」，較十年前調查結果，上升11.9個百分點。希望「增加互動」的尤其集中在青壯年，以40至59歲比例較高，20~29歲希望「增加互動」的比例也高於平均值。僅21.9％認為應該「減少交流」，較十年前下降7.1個百分點。顯示民眾理性思考後，大多數仍認同兩岸交流的重要性。

反送中事件也影響台灣民眾的統獨立場與身分認同。今年仍有38.1％支持「先維持現狀再看情形」，與去年相同（38.0％）。但選擇「永遠維持現狀」的比率，則增加5.8個百分點為21.4％，為歷屆調查新高。顯見民眾在反送中事件後，更渴望安定，讓贊成維持現狀的人更加堅定。

近半年來，網路上「台灣會成為第二個香港」的言論，也讓「贊成台灣獨立」的比率成長2.7個百分點（25.5％），為蔡英文2016年就任以來的新高；而「贊成與大陸統一」的比率，則滑落10.2個百分（4.5％），創下歷年新低。

在身分認同方面，有63.4％的民眾自認是台灣人，比去年微升3.4個百分點；自認是台灣人也是中國人的，則從36.2％下降至30.2％；僅2.8％自認是中國人。

民眾對於「中華民國」的認同度也提升了。2018年九合一大選後，遠見調查顯示，對「中華民國」是國家稱呼的認同度高達84.7％，僅11.4％不認同。2018年底縣市長大選後，民心的轉變也影響以「台獨」為黨綱的民進黨政治人物，有人開始說出「中華民國」四個字，部分民進黨場合，也會出現國旗畫面。

這種社會氛圍再次應證在今年的調查結果上，有87.3％民眾認同「中華民國」是國家的稱呼，比去年增加2.6個百分點，僅7.2％不認同，也比去年減少4.2個百分點。

遠見調查，受反送中影響，台灣30至39歲願意去越南發展的比例，首次超越中國大陸。...
遠見調查，受反送中影響，台灣30至39歲願意去越南發展的比例，首次超越中國大陸。圖/遠見提供
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反送中越南

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