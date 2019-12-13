中選會公告「重啟核四公投」成案 2021年投票

中央選舉委員會今天召開委員會議，審議核能流言終結者創辦人黃士修提出的「您是否同意核四啟封商轉發電？」全國性公民投票案，由於連署人數已達法定門檻，決議依法公告此公投案成立，成為編號第17案的全國性公民投票案，將在2021年8月28日舉行公民投票。

中選會在本月10日晚間公布核四公投案的查對結果，37萬5417份連署書中，共有6萬7514份不符合規定，總計符合規定連署書為30萬7903份。據中選會統計，不合格份數中以「重複簽署」最多，共2萬8346份，其次為「未填具戶籍地址或有錯誤、不明」，共計1萬6857份，再來則是「未填具本人國民身分證統一編號或有錯誤、不明」，共計7669份。而有「偽造情事」份數則計4594份。

根據公投法第12條規定，連署人數應達提案時最近一次總統、副總統選舉選舉人總數百分之一點五以上；以第14任總統副總統選舉人總數1878萬2991人計算，提案門檻為1879人、連署門檻為28萬1745人。