民進黨選舉失利竟然要人民反省？柯文哲嘆：天啊！

台北市長柯文哲晚間在臉書發文 ，談國家治理、財政紀律，指有政黨最近開始把高雄選舉結果的原因歸咎在他身上。柯文哲說，去年發生的「韓流」，也許有「白綠分手」的效應，但施政失敗才是造成版塊移動的關鍵。他還大嘆，「一個政黨選舉失利竟然要人民反省？天啊！」

柯文哲說，很多政治人物對他點出高雄負債的問題不理解，還說還債有什麼了不起，政府會舉債代表有建設，不做事才會還債。「我必須說，錯了。」

柯說，這幾年，台北市各項工程按部就班在做，社會住宅蓋的數量全台最多，嘲笑台北市成果不如預期的，要先說說自己蓋了多少戶；改建傳統市場，也開始有成果；東西區門戶計畫只要是台北市負責的部分，大部分都完成了。

柯文哲說，大家應會發現最近大興土木的工程變多，都更的速度也變快了，行政效率明顯比過去提升很多，而且追加預算的問題也減少了。做的事情更多，花的錢卻沒有增加，多出來的錢自然可以拿去還債。

柯說，關鍵在「精實管理」，一個政府如果沒有去除弊端、提升效率，給再多錢也沒用。就拿前瞻計畫，前一陣子公布的結果，台北市預算執行率超過8成，但其他縣市都不到5成，還有執行2成多的。這樣子的政府效能，國家實力要怎麼提升？